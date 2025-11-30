Thêm một thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, chiếm đoạt số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP,...

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng một số đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng quy định về tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng chủ yếu nhắm vào tâm lý mong muốn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của thanh niên đang theo học Đại học, Cao đẳng và sự thiếu hiểu biết của một số gia đình về quy trình, thủ tục tuyển quân

Thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng là giả danh cán bộ Ban Chỉ huy quân sự hoặc cán bộ Công an cơ sở, gọi điện cho gia đình có con em trong diện khám tuyển để đưa ra lời hứa "hỗ trợ làm hồ sơ tạm hoãn nhập ngũ". Sau đó, chúng yêu cầu chuyển khoản các loại "phí xác minh hồ sơ", "phí hoãn nghĩa vụ quân sự"; đồng thời đề nghị cung cấp CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP; hoặc dẫn dụ nạn nhân truy cập vào các đường link giả mạo như "Tra cứu lệnh gọi nhập ngũ", "Tải giấy triệu tập điện tử" có chứa mã độc để chiếm đoạt tài sản.

Thực chất, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Để phòng ngừa và ngăn chặn hành vi này, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu UBND xã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân cảnh giác với tội phạm công nghệ cao; kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện trường hợp giả danh cán bộ quân đội, Công an để lừa đảo; bảo đảm an ninh, an toàn trong công tác tuyển quân năm 2026.

Các cấp, các ngành và tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, các quy định về miễn, hoãn và tạm gọi nhập ngũ; đồng thời cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội; chủ động phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi nghi vấn đến cơ quan chức năng.

Công an xã Quảng Trực khuyến cáo người dân:

- Không đăng nhập vào các đường link lạ;

- Không làm theo hướng dẫn của người tự xưng là "cán bộ quân sự";

- Khi có nghi vấn, liên hệ trực tiếp Ban CHQS xã hoặc Công an xã để được xác minh;

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Hành vi lừa đảo trên đang diễn biến phức tạp với nhiều biến tướng tinh vi; Công an xã Quảng Trực đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tốt công tác tuyển quân tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng