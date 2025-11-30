HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thêm một thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, chiếm đoạt số CCCD, số tài khoản ngân hàng, mã OTP,...

Linh San |

Đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản, lợi dụng quy định về tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng một số đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng quy định về tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong nghĩa vụ Quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng chủ yếu nhắm vào tâm lý mong muốn được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của thanh niên đang theo học Đại học, Cao đẳng và sự thiếu hiểu biết của một số gia đình về quy trình, thủ tục tuyển quân

