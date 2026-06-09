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Thêm một giấy tờ quan trọng vừa được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Duy Anh
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Từ ngày 8/6, dữ liệu đăng ký xe đã được tích hợp trên VNeID và VNeTraffic theo quy định mới.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 37 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến công tác đăng ký, kiểm định phương tiện chính thức (gọi tắt Thông tư số 37), có hiệu lực thi hành từ ngày 8/6/2026.

Thêm một giấy tờ quan trọng được tích hợp trên VNeID từ 8/6, người dân cần nắm rõ - Ảnh 1.

Cán bộ Công an xã đăng ký xe kiểm tra thực tế (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện lần này tập trung vào đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hóa hình thức giải quyết và tăng cường ứng dụng dữ liệu điện tử trong quản lý.

Thêm một giấy tờ quan trọng được tích hợp trên VNeID từ 8/6, người dân cần nắm rõ - Ảnh 2.

Việc đa dạng hóa hình thức trả kết quả giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đáng chú ý, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân (VNeTraffic) do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Quy định này góp phần thúc đẩy quá trình số hóa giấy tờ, từng bước thay thế phương thức quản lý truyền thống.

Trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Cũng theo Thông tư 37, việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi các loại giấy chứng nhận gồm:

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng nhập khẩu;

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng xe cơ giới nhập khẩu;

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp;

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp;

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp; giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo;

Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo được thực hiện trực tuyến khi bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật.

Hồ sơ số hóa hoặc dữ liệu điện tử của các loại giấy tờ trên sẽ được lưu trữ trên Hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện của Cục Cảnh sát giao thông để quản lý, khai thác, sử dụng.

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