HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thêm một cửa hàng pháo hoa Trung Quốc phát nổ ngay mùng 2 Tết, 12 người thiệt mạng

Xuân Mai |

(NLĐO) – Một vụ nổ tại cửa hàng pháo hoa ở miền Trung Trung Quốc đã khiến 12 người thiệt mạng, đúng vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đốt pháo hoa là phong tục phổ biến trong các dịp lễ tết tại Trung Quốc, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.

Dù nhiều thành phố lớn, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh, đã ban hành lệnh cấm đốt pháo trong những năm gần đây một phần do lo ngại vấn đề ô nhiễm nhưng tại các thị trấn và vùng nông thôn, tiếng pháo nổ vẫn vang lên không ngớt suốt nhiều ngày trong kỳ nghỉ lễ.

img

Vụ nổ xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: SCMP

CCTV dẫn lời chính quyền địa phương cho biết: "Vào khoảng 14 giờ ngày 18-2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh pháo hoa ở thị trấn Zhengji, tỉnh Hồ Bắc. Đám cháy bùng phát trên diện tích khoảng 50 m2 và đã khiến 12 người thiệt mạng". Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Trước đó, vào ngày 15-2, một vụ nổ cửa hàng pháo hoa khác tại tỉnh Giang Tô đã làm 8 người chết và 2 người bị thương. 

Để ứng phó với tình hình này, Bộ Xử lý Khẩn cấp đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa trên toàn quốc tăng cường giám sát và thực hiện "tổng kiểm tra" các rủi ro, hiểm họa về an toàn.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân tránh các hành vi không an toàn như đốt thử pháo hoặc hút thuốc bên ngoài cửa hàng. Các vụ tai nạn công nghiệp vốn không hiếm gặp tại Trung Quốc do các tiêu chuẩn an toàn còn lỏng lẻo.

Cũng trong tháng 2, một vụ nổ tại nhà máy công nghệ sinh học ở tỉnh Sơn Tây đã khiến 8 người thiệt mạng. Cuối tháng 1 vừa qua, một vụ nổ tại nhà máy thép ở Nội Mông khiến ít nhất 9 người tử vong.

Tags

Trung Quốc

Pháo hoa

mùng 2 Tết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại