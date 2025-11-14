Thêm một concept xe tải điện sản xuất bởi người Việt: Giá dự kiến 35 triệu đồng, chạy tối đa 70km/sạc

Concept xe tải mini GIO Tano 250.

Thương hiệu GIO vừa chính thức giới thiệu mẫu concept xe tải điện mini GIO Tano 250, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực phương tiện điện cỡ nhỏ tại Việt Nam. Đây là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi Thái Hưng Corp, chế tạo tại nhà máy cơ điện Thái Hưng (Hưng Yên), với mục tiêu hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần phương tiện chở hàng gọn nhẹ, linh hoạt, tiết kiệm chi phí vận hành.

GIO Tano 250 được định vị là xe tải điện mini đa năng, có khả năng di chuyển linh hoạt trong những khu vực mà xe tải truyền thống khó tiếp cận như đường làng, khu dân cư, chợ đầu mối hay khuôn viên nhà xưởng.

Kích thước xe nhỏ gọn.

Mẫu xe đạt quy chuẩn QCVN 119/2024 TT-BGTVT, đảm bảo tiêu chí an toàn và phù hợp cho mục đích thương mại. Với lợi thế vận hành êm ái, không phát thải, Tano 250 còn hướng đến các khu vực yêu cầu hạn chế tiếng ồn và bảo vệ môi trường như khu đô thị xanh, khu nông nghiệp công nghệ cao hoặc khu nghỉ dưỡng.

Về thiết kế, Tano 250 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 2.400 x 1.000 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 1.800mm và khoảng sáng gầm 150mm. Những con số này giúp xe đáp ứng được nhu cầu chuyên chở hàng hóa nội khu. Xe sử dụng động cơ điện công suất 1,6 mã lực, mô-men xoắn cực đại 40Nm, cho vận tốc tối đa 12 km/h và phạm vi hoạt động 70 km mỗi lần sạc. Tano 250 còn được trang bị phanh dừng chống trôi, bảo đảm an toàn khi dừng trên địa hình dốc.

Xe chỉ có 1 chỗ ngồi.

Mẫu xe có trọng lượng nhẹ, dễ điều khiển, không yêu cầu kỹ năng lái phức tạp. Với giá ước tính chỉ khoảng 35 triệu đồng, Tano 250 được xem là lựa chọn kinh tế cho các hộ kinh doanh nhỏ, đơn vị hậu cần nội khu, hoặc doanh nghiệp cần phương tiện vận chuyển thân thiện môi trường.

Việc ra mắt Tano 250 cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của các kỹ sư Việt Nam trong việc nội địa hóa phương tiện xanh, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của Thái Hưng Corp khi tập trung vào dòng xe điện mini chuyên dụng – phân khúc còn nhiều tiềm năng phát triển tại Việt Nam. Không chỉ là một concept đơn thuần, GIO Tano 250 còn mở ra cơ hội phổ cập xe điện cỡ nhỏ “made in Vietnam”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông xanh quốc gia.