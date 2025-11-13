Lập 'siêu kỷ lục' nhờ xe điện, sao VinFast lại tính làm xe hybrid? Đây là bài học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

VinFast vừa thông báo doanh số tháng 10 tại Việt Nam. Theo đó, hãng xe Việt đã bàn giao tổng cộng 20.380 chiếc trong tháng này - con số mục tiêu cả năm của nhiều hãng xe. Trong số này, VinFast bàn giao 4.619 chiếc VF 3, 4.450 chiếc VF 5.

Đáng chú ý, doanh số tháng này VinFast đã tách riêng con số của các xe dịch vụ. VinFast cho biết trong tháng vừa rồi, hãng bàn giao tổng cộng 4.160 chiếc Limo Green, 2.920 chiếc Herio Green (mẫu xe phát triển từ VF 5).

VinFast Limo Green tiếp tục đạt doanh số khủng ở tháng thứ 2 bàn giao.

Tính tổng cả tháng, VinFast bàn giao được hơn 20.000 xe, và tính từ đầu năm thì VinFast đã bàn giao tổng cộng hơn 124.000 chiếc xe. Theo bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu, hai con số này đều chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

Điều thú vị là doanh số của VinFast sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong hai tháng cuối năm này khi hãng đang chuẩn bị bàn giao Minio Green và EC Van. Đây là hai mẫu xe hoàn toàn mới, được phát triển với giá bán rẻ, tối ưu phục vụ xe dịch vụ, và đều nằm ở những phân khúc ít cạnh tranh.

Song, ngay cả khi xe thuần điện vẫn đang phát triển rất mạnh, một số tin đồn cho thấy VinFast dường như đang phát triển xe hybrid, khiến một loạt câu hỏi được đặt ra về những toan tính của VinFast với dòng xe này.

"Lạc Hồng VF 8 hybrid"?

Tin đồn về xe hybrid của VinFast xuất phát từ phần giới thiệu sản phẩm của hãng lốp Sailun - đơn vị cung cấp lốp cho nhiều mẫu xe của VinFast. Trong các sản phẩm đã, đang và sắp được sử dụng, Sailun có giới thiệu một dòng lốp sẽ được sử dụng trên một mẫu xe hybrid mới với hình ảnh một chiếc xe có nhiều điểm tương đồng với VinFast VF 8.

VF 8 có lẽ không phải mẫu xe ngẫu nhiên được lựa chọn để minh họa sản phẩm.

Sản phẩm mới của Sailun có lốp dành cho xe hybrid, minh họa bằng hình một chiếc xe tương tự VF 8.

Thời điểm đầu tiên VinFast công bố sự xuất hiện của VF 8 và VF 9 (khi đó vẫn sử dụng tên VF e35 và VF e36), hãng từng đề cập đến tùy chọn sử dụng động cơ đốt trong bên cạnh tùy chọn thuần điện.

Ngay cả ở thời điểm hiện tại, có thể thấy rằng sàn để chân hàng ghế sau trên VF 8 không phẳng mà gồ lên, tương tự những mẫu xe xăng dẫn động 4 bánh - phần gồ lên là vị trí của trục các-đăng, truyền động từ động cơ về bánh sau.

Điều này cho thấy rằng nền tảng VF 8 được thiết kế để tương thích cả động cơ xăng lẫn động cơ điện.

Ảnh trong bản đăng ký thiết kế công nghiệp cho VinFast VF 8.

Xét đến việc VinFast đã có mạng lưới trạm sạc phủ khắp Việt Nam, plug-in hybrid (PHEV, lai điện sạc ngoài) có lẽ sẽ là cấu hình phù hợp. Tuy nhiên, các dòng xe PHEV gặp một trở ngại lớn là giá bán cao.

Điều này là dễ hiểu bởi cấu hình PHEV thường cho phép chiếc xe vận hành độc lập bằng mô tơ và pin mà không cần khởi động động cơ đốt trong. Để làm được như vậy, xe PHEV có mô tơ điện khỏe hơn và pin lớn hơn so với xe hybrid thông thường, đồng thời phải có hệ thống điện phù hợp để cắm sạc.

Giá của một mẫu xe PHEV khá khó so sánh với một mẫu xe thuần điện do những khác biệt cơ bản ở động cơ và pin, nhưng nếu giá bán của VF 8 hybrid nhỏ hơn hoặc bằng VF 8 thuần điện thì sẽ làm ảnh hưởng tới doanh số của mẫu xe thuần điện - và cũng cần lưu ý rằng VinFast vẫn sẽ ưu tiên xe thuần điện hơn là xe hybrid.

Trí tuệ nhân tạo mô phỏng một chiếc xe hạng sang trục cơ sở dài dựa trên VinFast VF 8 và Lạc Hồng 900 LX.

Nhưng nếu giá VF 8 hybrid cao hơn mà sự khác biệt chỉ nằm ở động cơ là chưa đủ thuyết phục để mẫu xe như vậy tồn tại. Tuy nhiên, nếu sự khác biệt còn đến từ thiết kế khác biệt, nội thất sang trọng hơn, trang bị tiện nghi và an toàn hơn thì lý do tồn tại đã rõ ràng hơn nhiều.

Điều này dường như cũng hợp lý hơn khi tính đến việc VinFast đang có một mẫu xe hạng sang 900 LX được phát triển từ VF 9, nhưng mang thương hiệu Lạc Hồng.

Bài học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa có một câu được nhiều người biết tới, đó là: "Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt". Đây chính là câu "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt" mà nhiều người vẫn trích dẫn.

VinFast đã tiên phong với dòng xe thuần điện, nhưng trong bối cảnh hiện tại, dòng xe hybrid cũng đang có được sự ưu tiên, được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc từ năm sau.

Điều này là bởi theo quy định mới, thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid tại Việt Nam sẽ giảm xuống còn 70% so với xe thuần xăng, từ đó giảm trực tiếp giá bán thực tế của các xe hybrid mà không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của nhà sản xuất hay đơn vị phân phối.

Song song, một số đề xuất, quy định có thể đi vào thực tiễn cũng đã đề cập đến việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải, từ đó càng làm xe hybrid hấp dẫn hơn trên thị trường.

Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo thực hiện.

Trong tình huống này, nếu thực sự VinFast phát triển xe hybrid, điều này sẽ mở ra nhiều hướng đi hoàn toàn mới, không chỉ dừng lại ở một bước tiến khả dĩ với "Lạc Hồng VF 8 hybrid". Hãng sẽ có cơ hội tiếp cận đến nhóm người tiêu dùng chưa sẵn sàng chuẩn sang xe thuần điện, từ đó duy trì vị thế và thị phần của hãng trên thị trường.

Cùng với đó, xe hybrid cũng có ích khi VinFast đang tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường ở nhiều quốc gia và khu vực khác trên thế giới. Các thị trường này có hạ tầng trạm sạc, năng lực cung ứng điện, cơ cấu điện khác nhau, có thể khó hỗ trợ việc chuyển đổi xe điện hàng loạt.

Do vậy, phát triển xe hybrid sẽ giúp hãng tiếp cận tốt hơn với những thị trường mà ở đó điều kiện phục vụ xe thuần điện chưa đủ tốt

Điều này thực ra cũng tương tự với nhóm người tiêu dùng chưa sẵn sàng với xe thuần điện.