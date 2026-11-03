Thêm loạt trang bị trên VinFast VF 5 mới khiến người dùng chú ý: Từ camera 360 độ đến sạc không dây, dễ ra mắt vào đầu năm sau

Tài liệu mới về VinFast VF 5 thế hệ mới tiếp tục được lan truyền. Theo đó, nhiều trang bị như camera 360 độ, sạc không dây và cảm biến áp suất lốp được hé lộ.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bộ tài liệu 2 trang mang tên "VF 5 New Platform". Nội dung gồm 8 hạng mục, kèm lưu ý trang bị tùy phiên bản và chỉ mang tính tham khảo.

Trước đó, bộ tài liệu 6 trang cũng hé lộ kích thước, khoang lái và hệ truyền động của xe. Trong đó, xe dài 3.987 mm, dùng pin LFP 37,23 kWh và mô-tơ 72 kW. Hiện VinFast chưa đưa ra thông tin chính thức về VF 5 thế hệ mới.

Bộ tài liệu mới nhất về VinFast VF 5 mới. Ảnh: Sưu tầm

Tiện nghi trên VF 5 mới: Cửa gió sau, sạc không dây và TPMS

Theo tài liệu, VF 5 mới dùng điều hòa tự động. Bên cạnh đó, hàng ghế sau có cửa gió trên bệ trung tâm, chỉnh được hướng và đóng mở. Đây được xem là một trong những nâng cấp được nhiều chủ xe VF 5 hiện tại mong chờ.

Ngoài ra, VF 5 mới có thể được trang bị sạc không dây chuẩn Qi 2.0 trên bệ trung tâm. Cụ thể, hệ thống hiển thị trạng thái sạc, thông báo lỗi và nhắc quên điện thoại. Đồng thời, bộ sạc có chức năng phát hiện vật thể lạ (FOD).

Tiếp theo, VF 5 mới có tùy chọn hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS. Cảm biến gắn tại van lốp, truyền thông tin áp suất và nhiệt độ. Nhờ đó, màn hình trung tâm hiển thị áp suất của cả bốn bánh.

Gương chiếu hậu ngoài trên VF 5 mới cũng có tùy chọn gập/mở qua màn hình trung tâm. Khi bật tự động gập, gương sẽ gập lúc khóa xe và mở ra khi mở khóa.

VinFast VF 5 mới với lớp ngụy trang dày đặc xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Đăng Nguyễn

VF 5 mới có camera 360 độ, giữ phanh tự động và hẹn giờ sạc AC

Về vận hành, VF 5 mới hiển thị READY khi có chìa khóa hợp lệ và người lái đạp phanh. Cần số đặt sau vô lăng, gạt lên chọn R, gạt xuống chọn D, nút ở đầu cần chọn P.

Bên cạnh đó, phanh đỗ điện tử EPB tự gài khi chọn P. Trong khi đó, VF 5 hiện hành dùng phanh tay cơ. Chức năng Auto Hold giữ phanh khi dừng, người lái nhấn ga để đi tiếp. Phanh tái sinh trên VF 5 mới có 4 mức gồm Tắt, Thấp, Trung bình và Cao. Thêm vào đó, nút FAV trên vô lăng cho phép gán chức năng khi nhấn nhanh hoặc nhấn giữ.

Đối với hỗ trợ quan sát, VF 5 mới có camera 360 độ trên bản cao nhất.. Ở tốc độ thấp, hình ảnh bên tương ứng có thể hiển thị khi bật đèn báo rẽ. Tuy nhiên, chế độ xem camera sẽ tự đóng khi xe chạy quá 18 km/h.

Về sạc, VF 5 mới cho phép đặt lịch sạc chậm AC với thời gian bắt đầu và kết thúc. Quá trình sạc dừng theo lịch hoặc khi đạt giới hạn đã cài. Đồng thời, giới hạn dòng sạc AC chỉnh được khi đang sạc và lưu theo vị trí.

Hình ảnh đồ họa VinFast VF 5 tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Theo một số nguồn tin, VF 5 thế hệ mới nhiều khả năng ra mắt vào quý I/2027. Hiện tại, VF 5 có giá niêm yết 496 triệu đồng. Chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 giảm 9% giá niêm yết đến hết 19/12/2026. Sau ưu đãi, giá xe còn khoảng 451 triệu đồng. Mức thấp nhất là 397 triệu đồng, áp dụng cho khách hàng đủ điều kiện.