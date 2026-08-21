Thêm hãng xe Việt làm xe máy điện đổi pin: Sạc đầy đi 160 km, tốc độ tối đa 80 km/h, không đấu với VinFast lẫn Honda

Rời sân chơi mô tô cao cấp, hãng xe Việt Nuen Moto vừa chính thức rẽ hướng sang phân khúc thương mại với mẫu xe máy điện Volty U1.

Sau khi tạm hoãn dự án mô tô cao cấp N1-S, Nuen Moto đã chính thức hé lộ dòng sản phẩm mới mang tên Volty U1. Đây là mẫu xe máy điện hướng tới tập khách hàng giao hàng, không cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu như VinFast hay Honda.

Volty U1 mang thiết kế lạ mắt so với các mẫu xe máy điện trên thị trường. Ảnh: Volty

Mẫu xe máy điện thiết kế dạng mô-đun

Về mặt ngoại hình, thiết kế của chiếc xe máy điện này ưu tiên hoàn toàn cho khả năng chở hàng. Cụ thể, Volty U1 sở hữu phần thân khá dài. Hơn nữa, ghi-đông của xe được đặt ở vị trí thấp. Trong khi đó, khu vực phía sau của chiếc xe có thể chuyển đổi rất linh hoạt. Do đó, người dùng có thể dễ dàng thay đổi giữa việc chở hàng và chở người.

Mặt khác, khả năng mở rộng của mẫu xe máy điện này cũng rất ấn tượng. Người dùng có thể lắp thêm giá chở đồ ở nhiều vị trí, điển hình là phía trước, phía sau và khu vực giữa thân xe. Nhờ thế, chủ xe được phép bố trí thêm các loại thùng hoặc giá đỡ.

Nhìn chung, kiểu dáng của Volty U1 hoàn toàn khác biệt. Xe không đi theo xu hướng thiết kế thời trang thông thường. Thay vào đó, mẫu xe máy điện nhà Nuen Moto tập trung tối đa vào tính thực dụng.

Xe thiết kế dạng mô-đun và có thể tùy biến. Ảnh: Volty

Về sức mạnh, dòng xe máy điện Volty U1 mang lại thông số kỹ thuật đáng chú ý. Tốc độ tối đa của xe có thể đạt mức 80 km/h. Bên cạnh đó, chiếc xe máy điện này cho phép sử dụng linh hoạt 1 hoặc 2 pin. Mỗi viên pin có dung lượng là 2,2 kWh. Khi sạc đầy, phạm vi di chuyển thực tế 140-160 km. Ngoài ra, thời gian sạc đầy mỗi viên pin của mẫu xe máy điện mất khoảng 2-3 giờ.

Nuen Moto cho biết Volty U1 hướng đến sử dụng theo cách đổi pin nhiều hơn là tự sạc pin. Hãng xe Việt sẽ phát triển hệ thống tủ đổi pin chuyên dụng.Theo thông tin từ website, tổng thời gian đổi pin mẫu xe này chưa đến 2 phút mỗi lần.

Cách tiếp cận hạ tầng của mẫu xe máy điện này khá tương đồng với VinFast và Honda. Tuy nhiên, Volty U1 lại không đối đầu trực tiếp với hai hãng này. Thực tế, dòng xe máy điện này hướng đến phân khúc vận chuyển phổ thông. Đối thủ trực tiếp của chiếc xe máy điện này là dòng Selex Camel. Hiện tại, mẫu xe đối thủ có mức giá dao động từ 28,3 đến 29,3 triệu đồng.

Volty U1 chưa chốt thời gian mở bán. Ảnh: Volty

Chưa chốt ngày mở bán

Đến thời điểm hiện tại, giá bán chính thức của mẫu xe máy điện Volty U1 vẫn chưa được công bố. Sự chuyển hướng chiến lược của Nuen Moto cho thấy tiềm năng lớn của thị trường giao vận nội đô.

Trước đó, Nuen Moto từng phát triển dòng mô tô điện N1-S với giá khá cao, dao động 190-220 triệu đồng. Sau 2 năm phát triển, dự án xe máy điện cao cấp này đã phải trả cọc cho khách hàng và tạm ngưng để chuyển hướng phát triển.