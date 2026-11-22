Pháp đã đặt mua thêm 72.000 khẩu súng trường HK416F do Heckler & Koch sản xuất để tái trang bị quân sự và tăng cường lực lượng dự bị.

Đơn đặt hàng mới vừa được Bộ Quốc phòng Pháp công bố. Tổng cục Vũ khí (DGA) đã tiến hành trao hợp đồng cho chi nhánh tại Pháp của Công ty Heckler & Koch hôm 18/11.

Ngoài bản thân súng HK416F, hợp đồng còn bao gồm việc cung cấp bộ giảm thanh và kính ngắm quang học. Thời gian thực hiện thương vụ được lên kế hoạch trong vòng 10 năm.

Nhu cầu mua sắm bổ sung phát sinh do số lượng quân dự bị tác chiến cấp một (RO1) của Pháp tăng lên. Khi ký kết hợp đồng ban đầu cho súng HK416F, việc mở rộng lực lượng này không được tính đến.

Trong khuôn khổ Chương trình AIF, Pháp ban đầu dự kiến sẽ nhận được 102.000 khẩu HK416F vào năm 2028. Trong số đó, 93.080 khẩu súng dành cho Lục quân.

Tổng nhu cầu của Lực lượng vũ trang Pháp hiện được xác định là 174.337 khẩu HK416, nhằm trang bị cho Lục quân, Không quân - Vũ trụ, Hải quân, và lính dự bị tác chiến.

Súng trường HK416F được chọn vào năm 2016, để thay thế khẩu FAMAS đời cũ theo chương trình Arme Individuelle Future (AIF). Những khẩu súng đầu tiên bắt đầu được gửi đến khách hàng vào năm 2017.

Một binh sĩ Pháp thuộc Trung đoàn Pháo binh số 40, một đơn vị hỗ trợ hạng nhẹ chuyên biệt, trang bị súng trường HK416F với súng phóng lựu gắn dưới nòng HK269F.

Quân đội Pháp sử dụng hai phiên bản chính của súng trường HK416F. Biến thể tiêu chuẩn HK416F-S có nòng dài 37cm, chiều dài tổng thể từ 83 đến 93cm và trọng lượng khoảng 4kg. Phiên bản rút ngắn HK416F-C có nòng dài 29cm, chiều dài tổng thể từ 74 đến 84cm và trọng lượng 3,7kg.

Cả hai đều sử dụng đạn 5,56×45mm NATO và hộp tiếp đạn 30 viên. Súng trường có thể được trang bị kính ngắm quang học, các thiết bị bổ sung và súng phóng lựu 40mm gắn dưới nòng.

Súng trường tự động HK416F hoạt động dựa trên nguyên lý trích khí với hành trình ngắn của piston đẩy. Bộ Quốc phòng Pháp liệt kê những ưu điểm của loại súng này là độ tin cậy, chính xác cao và tuổi thọ lên đến 30.000 phát bắn mà không gây ra tình trạng độ lệch quá mức.

Theo Bộ Quốc phòng Pháp, Công ty Heckler & Koch cũng đã cải tiến tính tiện dụng của khẩu HK416F và giảm trọng lượng của nó theo các yêu cầu mới của Quân đội Pháp. Chi phí của hợp đồng mới vẫn chưa được công bố chính thức.