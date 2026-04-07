Thêm 2 tàu LNG của quốc gia đồng minh Mỹ âm thầm đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một nước châu Á

Hai tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar đang di chuyển về phía cửa eo biển Hormuz, làm dấy lên kỳ vọng về việc nối lại dòng chảy năng lượng sau hơn một tháng gián đoạn vì chiến sự Trung Đông. Nếu thành công, đây sẽ là những chuyến hàng LNG đầu tiên rời khu vực kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, hai tàu Al Daayen và Rasheeda đã nạp LNG tại Qatar ngay trước khi chiến sự nổ ra. Tuy nhiên, sau khi Iran siết chặt kiểm soát eo Hormuz, tuyến vận tải quan trọng chiếm khoảng 20% lưu lượng LNG toàn cầu, cả 2 tàu buộc phải neo đậu trong vịnh Ba Tư suốt gần 1 tháng.

Hiện tại, 2 tàu đang di chuyển về phía đông, hướng tới lối ra gần Oman. Trong đó, Al Daayen phát tín hiệu điểm đến là Trung Quốc, còn Rasheeda để trạng thái “chờ lệnh”. Tuy nhiên, hành trình vẫn chưa chắc chắn, bởi việc đi qua Hormuz phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Iran, quốc gia đang kiểm soát gắt gao tuyến đường này.

Việc 2 tàu tìm cách rời đi cho thấy tín hiệu “nới lỏng có điều kiện” tại Hormuz, dù hoạt động vận tải vẫn chưa thể trở lại bình thường. Trong hơn 1 tháng qua, việc phong tỏa eo biển đã khiến dòng LNG từ Trung Đông gần như tê liệt, góp phần đẩy giá khí đốt tại châu Á và châu Âu lên mức cao nhất trong 3 năm.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi hạ tầng năng lượng của Qatar, nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới, bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công trong khu vực. Tổ hợp Ras Laffan, cơ sở hóa lỏng LNG lớn nhất toàn cầu, đã bị thiệt hại, khiến công ty nhà nước QatarEnergy ước tính mất khoảng 20 tỷ USD doanh thu mỗi năm và có thể mất tới 5 năm để khôi phục hoàn toàn.

Do đó, QatarEnergy đã buộc phải tuyên bố “bất khả kháng” đối với một số hợp đồng dài hạn, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung trong thời gian tới. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi châu Âu đang chuẩn bị tích trữ khí đốt cho mùa đông, trong khi châu Á vẫn phụ thuộc lớn vào LNG nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Qatar càng trở nên quan trọng. Không chỉ là nhà cung cấp năng lượng chủ chốt, quốc gia vùng Vịnh này còn là một đồng minh chiến lược lâu năm của Mỹ. Qatar là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, và từng được Washington công nhận là “đồng minh ngoài NATO”.

Mối quan hệ này giúp Qatar đóng vai trò trung gian trong nhiều vấn đề khu vực, đồng thời duy trì vị thế cân bằng giữa các bên trong những thời điểm căng thẳng. Tuy nhiên, trong cuộc khủng hoảng hiện tại, ngay cả một đối tác thân cận như Qatar cũng không tránh khỏi tác động khi Hormuz bị kiểm soát.

Theo Oilprice﻿