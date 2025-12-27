Thêm 2 hãng xe ra mắt Việt Nam năm sau: 1 chuyên sản xuất xe thể thao từ Anh quốc, 1 chuyên xe thuần điện

Tại sự kiện Tasco Mobility Day 2025 diễn ra hôm qua (27/12), Tasco Auto đã chính thức công bố kế hoạch giới thiệu loạt mẫu xe cao cấp tại thị trường Việt Nam trong năm 2026. Trong đó, đơn vị này cho biết sẽ mang về nước 2 thương hiệu hoàn toàn mới gồm Lotus và Zeekr.

Lotus

Thông tin về việc sẽ phân phối Lotus từng được Tasco Auto xác nhận từ hồi tháng 9/2025 vừa qua. Đây được xem là bước tiến mở rộng danh mục phân phối ô tô của Tasco Auto, sau khi đã có thương hiệu phổ thông Geely, cận cao cấp Lynk & Co, hạng sang Volvo. Tại sự kiện diễn ra ngày 26/12, đơn vị này cũng xác nhận sẽ có 3 mẫu xe Lotus bán ra vào năm 2026.

Lotus Eletre.

Trong đó, Lotus Eletre thuộc phân khúc CUV. Xe có 2 tùy chọn động cơ điện khác nhau, cho công suất lần lượt là 603 mã lực và 905 mã lực. Tầm vận hành 410-600km cho một lần sạc đầy tùy phiên bản. Đối thủ của mẫu xe này tại Việt Nam là những mẫu SUV thuần điện hạng sang như Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes EQE SUV. Mức giá của mẫu xe này tại Thái Lan khởi điểm từ 5,29 triệu baht, tương đương 4,48 tỷ đồng.

Lotus Emeya

Với Lotus Emeya, đây là mẫu sedan lai coupe hiệu suất cao. Xe cũng có 2 tùy chọn động cơ điện với công suất lần lượt là 603 mã lực và 905 mã lực. Tầm vận hành 435-610km cho một lần sạc đầy tùy phiên bản. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe này là các mẫu sedan thuần điện như là Audi e-tron GT, Porsche Taycan, BMW i4, Mercedes EQE. Giá bán tại Thái Lan là 4,89 triệu baht, tương đương 4,1 tỷ đồng.

Lotus Emira

Cuối cùng là Lotus Emira. Đây là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng của thương hiệu này. Các bản V6 sử dụng động cơ tăng áp 3.5L từ Toyota, công suất 400 mã lực, mô-men xoắn 420Nm với hộp số 6MT và 430 Nm với hộp số 6AT. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h trong 4,3 giây với bản số sàn và 4,2 giây với bản số tự động, cả hai cùng có tốc độ tối đa 288 km/h. Giá bán tại Thái Lan là 11,29 triệu baht, tương đương 9,56 tỷ đồng.

Zeekr

Tháng 9/2024, thông tin Tasco Auto xác nhận sẽ phân phố thương hiệu Zeekr đem đến nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn trong nước. Đây là thương hiệu ô tô điện trực thuộc tập đoàn Geely Holding. Hãng xe này đã có mặt tại hơn 30 thị trường, bao gồm các quốc gia châu Âu (Thụy Điển, Hà Lan…), cũng như tại châu Á, châu Úc và Trung Đông. Kể từ khi ra mắt vào năm 2021, Zeekr đã giao hơn 310.000 xe trên toàn cầu trong vòng 33 tháng. Ở sự kiện diễn ra hôm qua, Tasco Auto cho biết 2 mẫu xe Zeekr sớm có mặt trong năm sau sẽ là Zeekr 7X và Zeekr 009.

Zeekr 7X

Zeekr 7X, có tên mã nội bộ là CX1e, được phát triển dựa trên nền tảng SEA (Sustainable Experience Architecture) của Geely. Xe có chiều dài 4.825 mm, chiều rộng 1.930 mm, chiều cao 1.656 mm và chiều dài cơ sở 2.925 mm. Kích thước này thậm chí lớn hơn Hyundai Santa Fe với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), trục cơ sở 2.765mm.

Nội thất Zeekr 7X

Mẫu xe này được trang bị nền tảng điện áp cao 800V, giúp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng so với các mẫu xe sử dụng nền tảng 400V thông thường. Zeekr 7X có hai tùy chọn pin. Phiên bản sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) 75 kWh có phạm vi hoạt động 605 km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, phiên bản sử dụng pin nickel manganese cobalt (NMC) 100 kWh có phạm vi hoạt động lên tới 780 km.

Zeekr 009

Zeekr 009 là mẫu MPV/minivan cỡ lớn của hãng xe Trung Quốc. Xe được phát triển dựa trên khung gầm của chiếc Volvo EM90. Kích thước tổng thể của xe dài x rộng x cao lần lượt là 5.217 x 2.024 x 1.812 (mm), trục cơ sở ở mức 3.205 mm. Kích thước này nhỉnh hơn một chút so với Carnival.

Nội thất Zeekr 009

Nội thất xe hiện đại khi trang bị nhiều công nghệ cũng như được số hóa tối đa. Tại nước ngoài, Zeekr 009 tiêu chuẩn có 6 chỗ ngồi với cấu hình ghế 2-2-2. Ngoài ra, xe còn có phiên bản 009 Grand với điểm nhấn là khoang sau dạng thương gia với chỉ hai ghế ngồi cỡ lớn đi kèm nhiều tiện nghi sang trọng.

Về vận hành, Zeekr 009 sử dụng động cơ điện cho ra hai mức công suất khác nhau lần lượt là 536 mã lực và 778 mã lực. Theo hãng xe Trung Quốc, tầm hoạt động của xe cho mỗi bộ pin đầy là 702-km tùy phiên bản.