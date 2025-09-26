Thêm 1 nam ca sĩ Vbiz bị réo tên vì vướng nghi vấn quảng cáo cờ bạc

Ồn ào gây chú ý nhất những ngày vừa qua là việc nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ là Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Lâm Chấn Huy cùng xuất hiện trong MV có hình ảnh của một trang web cá độ. Ưng Hoàng Phúc, Lâm Chấn Huy, Khánh Phương đã tới trụ sở Công an thành phố Hồ Chí Minh để làm việc.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin nghi vấn ca sĩ Châu Việt Cường quảng cáo cờ bạc trá hình. Trước ồn ào này, Châu Việt Cường nhanh chóng lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Anh khẳng định bản thân không liên quan đến bất kỳ hoạt động quảng cáo cờ bạc nào, đồng thời cho biết có nhiều người đã lợi dụng hình ảnh của mình Anh cho biết sau khi ra tù đã cố gắng thay đổi tích cực từng ngày.

"Ai cũng có quá khứ, ai cũng có lỗi lầm, thời gian vừa qua Cường mới về, có rất nhiều người lấy hình ảnh để đi quảng cáo. Cường xin đính chính lại 1 lần nữa là không liên quan gì và đang dần thay đổi từng ngày, làm những việc thiện, tu tâm tích đức cho con cháu sau này. Bây giờ Cường chỉ muốn làm 1 người bình thường được hát cho các khán giả thân yêu nghe những ca khúc tự tay Cường viết", anh cho hay.

Ưng Hoàng Phúc cùng Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng đã bắt tay thành lập nhóm nhạc mang tên Ngũ Hổ Tướng, đồng thời ra mắt MV Anh Em Trước Sau Như Một vào ngày 18/9.

Chỉ trong 3 ngày phát hành, sản phẩm nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Thế nhưng, thay vì chỉ được chú ý nhờ màn kết hợp đặc biệt, MV lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cho là có nhiều hình ảnh mang tính quảng cáo nhạy cảm.

Trước phản ứng từ dư luận, sáng 22/9, fanpage chính thức của Ưng Hoàng Phúc đã lên tiếng đính chính. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không hề quảng bá cho thương hiệu gây tranh cãi, đồng thời nhấn mạnh MV phát hành ngày 18/9 không chứa bất kỳ hình ảnh nhạy cảm nào và hiện vẫn được giữ nguyên trên kênh YouTube chính thức.

Tháng 1/2025, ca sĩ Châu Việt Cường chính thức mãn hạn tù sau khi chấp hành án về tội giết người. Trở lại đời thường, nam ca sĩ sinh năm 1978 tích cực hoạt động trên mạng xã hội, nhận lời biểu diễn tại các vũ trường và cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, các sản phẩm này không tạo được dấu ấn và thiếu sự ủng hộ từ khán giả.

Vừa qua, Châu Việt Cường bày tỏ sự bức xúc khi những hình ảnh nhạy cảm trong quá khứ liên tục bị “đào” lại trên mạng. Anh khẳng định bản thân đã thay đổi và mong công chúng nhìn nhận con người hiện tại thay vì mãi nhắc đến lỗi lầm cũ. Nam ca sĩ chia sẻ: "Cường đang không hiểu lý do vì sao cái bức ảnh này từ rất lâu rồi mà 10 bài Cường đăng thì 9 bài mọi người bình luận những hình ảnh này vào.Cường đã thay đổi rồi mọi người ơi. Cường không còn như trước nữa. Cường điềm đạm, vui vẻ và hòa đồng hơn trước. Cường giờ đã khác rồi, mong mọi người bỏ qua quá khứ của Cường, cho Cường được làm lại. Cường cảm ơn".