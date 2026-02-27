Thêm 1 hãng ô tô từ bỏ làm xe điện sau 3 năm, chuyển sang làm hybrid: Ô tô lai bước vào thời kỳ hưng thịnh

Khi Lamborghini lần đầu giới thiệu mẫu concept Lanzador vào năm 2023, mẫu xe thuần điện mang phong cách crossover hiệu suất cao, hãng siêu xe Ý từng phát đi tín hiệu đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên điện hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, mới đây, hãng này đã bất ngờ điều chỉnh chiến lược, hủy bỏ kế hoạch thương mại hóa Lanzador trong bối cảnh thị trường xe điện cao cấp suy yếu và khách hàng siêu xe chưa sẵn sàng từ bỏ động cơ đốt trong.

Reuters cho biết nhu cầu đối với xe điện hạng sang đang chậm lại tại châu Âu và Mỹ, đặc biệt khi các khoản trợ cấp dần bị thu hẹp và lãi suất cao làm tăng chi phí sở hữu. Ngay cả những thương hiệu tiên phong như Tesla cũng chứng kiến tăng trưởng chững lại trong một số phân khúc cao cấp. Trong bối cảnh đó, các hãng xe sang phải cân nhắc lại tốc độ điện hóa, đặc biệt với nhóm khách hàng truyền thống yêu thích âm thanh động cơ và trải nghiệm cơ khí đặc trưng.

Lamborghini - thuộc tập đoàn Volkswagen thông qua Audi - đang chuyển trọng tâm sang hybrid hiệu suất cao thay vì nhảy thẳng sang thuần điện. Mẫu Revuelto và Urus hybrid đã cho thấy chiến lược “lai hóa” có thể giữ được DNA thương hiệu trong khi vẫn đáp ứng quy định khí thải ngày càng khắt khe tại châu Âu. Theo Financial Times, nhiều nhà sản xuất xe sang khác cũng nhận ra rằng phân khúc siêu xe điện chưa đủ lớn để bù đắp chi phí phát triển pin, nền tảng khung gầm mới và hạ tầng sạc.

Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Times, CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann, cho biết tỷ lệ chấp nhận xe điện trong thị trường mục tiêu của hãng gần như bằng không. Trong khi đó, khách hàng lại đánh giá cao âm thanh và phản hồi của động cơ đốt trong - thứ ‘trải nghiệm cảm xúc’ níu giữ họ ở lại.

Cuộc chuyển hướng phản ánh xu thế rộng lớn hơn trong ngành ô tô. Reuters từng ghi nhận Ford và Stellantis đã ghi nhận các khoản lỗ hàng tỷ USD khi phải thu hẹp kế hoạch xe điện do nhu cầu không đạt kỳ vọng. Một số nhà sản xuất cao cấp đang kéo dài vòng đời động cơ hybrid, xem đây là giải pháp trung gian trong giai đoạn quá độ.

Hybrid, đặc biệt là plug-in hybrid, đang nổi lên như “cây cầu” giữa hai thế giới. Công nghệ này cho phép xe chạy điện trong quãng ngắn trong đô thị, đồng thời duy trì động cơ đốt trong cho những hành trình dài và hiệu suất cao. Với các thương hiệu siêu xe như Lamborghini, hybrid còn mang lại lợi thế tăng mô-men xoắn tức thì nhờ động cơ điện, mà không đánh mất âm thanh và cảm xúc đặc trưng.

“Ngành công nghiệp ô tô không hoạt động theo kiểu bạn chỉ cần bật công tắc và mọi thứ sẽ thay đổi. Xe hybrid chính là bước đệm để thị trường đại chúng tiến tới xe điện”, Jeff Schuster, phó chủ tịch điều hành ô tô của GlobalData cho biết.

Trong khi đó, xe thuần điện vẫn đối mặt với những hạn chế mang tính cấu trúc. Chi phí pin cao, thời gian sạc dài và giá trị bán lại chưa ổn định khiến nhiều khách hàng cao cấp do dự. Ngoài ra, hạ tầng sạc nhanh tại nhiều thị trường chưa đáp ứng kỳ vọng của nhóm khách hàng siêu giàu - những người đòi hỏi trải nghiệm liền mạch và tiện lợi tuyệt đối.

Rõ ràng, điện hóa là xu hướng không thể đảo ngược, nhưng tốc độ và hình thức chuyển đổi sẽ đa dạng hơn dự kiến ban đầu. Thay vì một cuộc “cách mạng thuần điện” diễn ra đồng loạt, ngành ô tô có thể bước vào giai đoạn song hành: hybrid chiếm ưu thế trong trung hạn, còn xe điện hoàn toàn sẽ phát triển khi công nghệ pin và hạ tầng trưởng thành hơn.

Đối với Lamborghini, việc rút lại Lanzador không đồng nghĩa với từ bỏ điện hóa, mà là sự điều chỉnh chiến lược để bảo vệ bản sắc thương hiệu và biên lợi nhuận. Cuộc đua công nghệ lúc này không chỉ là chuyện điện hay xăng, mà là bài toán cân bằng giữa hiệu suất, chi phí và kỳ vọng của khách hàng toàn cầu.

Được biết, doanh số xe hybrid toàn cầu đang tăng mạnh trở lại trong hai năm gần đây, phản ánh xu hướng chuyển dịch thực dụng hơn của người tiêu dùng trong bối cảnh xe thuần điện chững lại. Theo dữ liệu được Reuters dẫn từ các hãng nghiên cứu thị trường, doanh số xe hybrid, bao gồm cả hybrid truyền thống và plug-in hybrid, đã tăng hai chữ số tại nhiều khu vực trong năm 2024 và tiếp tục duy trì đà tăng trong năm 2025, đặc biệt tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Tại Mỹ, doanh số hybrid của các hãng như Toyota, Honda và Ford tăng mạnh khi người tiêu dùng tìm kiếm lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu nhưng không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc. Trong khi tốc độ tăng trưởng xe điện thuần túy có dấu hiệu chậm lại, hybrid đang nổi lên như “vùng đệm an toàn”, giúp các hãng xe duy trì doanh số và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải.

