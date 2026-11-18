Không quân Mỹ đang tìm kiếm thẻ nhớ cho tiêm kích F-22 Raptor, và loại thẻ họ cần là loại được sử dụng trong máy tính xách tay và máy ảnh.

Tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ.

Theo chuyên trang quân sự Defense Blog, Văn phòng chương trình F-22 đã đăng một thông báo trên trang web đấu thầu của chính phủ vào ngày 16/11, hỏi xem công ty nào vẫn có thể cung cấp các thẻ nhớ.

Mỗi thẻ phải có dung lượng "256 megabyte (MB) trở lên", thông báo cho biết. Dung lượng 256 MB hiện chỉ bằng một phần nhỏ so với dung lượng lưu trữ của một chiếc điện thoại thông minh giá rẻ hiện nay.

Văn phòng cần một trong hai loại thẻ nhớ. Loại thứ nhất là PC Card, loại thẻ nhớ kích thước bằng thẻ tín dụng, thường được cắm vào cạnh bên của máy tính xách tay những năm 1990.

Loại thứ hai là thẻ CompactFlash, từng phổ biến trong máy ảnh kỹ thuật số, được trang bị bộ chuyển đổi cho cùng khe cắm đó.

Thông báo không nêu rõ Không quân Mỹ cần bao nhiêu thẻ hoặc dự kiến sẽ trả bao nhiêu. Họ cũng không nói rõ chính xác những thẻ này sẽ được chuyển đến đâu. Tiêu đề của thông báo chỉ đề cập đến "Hộp chứa truyền dữ liệu" của tiêm kích tàng hình F-22.

Hộp dữ liệu đó là cách phi công mang nhiệm vụ điều khiển máy bay ra khoang lái. Lộ trình, cài đặt radio và thông tin về mối đe dọa được tải lên đó tại một máy tính trên mặt đất.

Phi công cắm thẻ nhớ trong khoang lái trước khi cất cánh. Sau khi hạ cánh, nó được lấy ra cùng với bản ghi chuyến bay để các nhân viên bảo dưỡng kiểm tra.

Việc các linh kiện cũ xuất hiện trên loại máy bay này không phải là điều đáng ngạc nhiên.

Chiếc F-22 bay thử lần đầu vào tháng 9/1997 và hệ thống điện tử của nó được thiết kế dựa trên công nghệ của thập kỷ đó. Chiếc máy bay cuối cùng được giao vào năm 2012, và phần cứng bên trong vẫn cần các bộ phận chuẩn với những chiếc trước đó.

Phần lớn thông báo này nhằm đảm bảo các thẻ nhớ là chuẩn. Các công ty phải nêu tên nhà sản xuất gốc và cung cấp "quốc gia sản xuất (cho từng linh kiện) và địa điểm lắp ráp cuối cùng". Họ phải chứng minh chuỗi cung ứng từ nhà máy đến kệ hàng và mô tả "kế hoạch phòng chống hàng giả".

Văn phòng cũng muốn biết mỗi loại thẻ sẽ được bán trong bao lâu. Họ hỏi về thời điểm dự kiến kết thúc sản xuất và liệu nhà sản xuất có cung cấp cơ hội mua hàng cuối cùng trước khi sản phẩm bị ngừng sản xuất hay không. Chỉ các công ty của Mỹ mới được xem xét.

Năm 2020, một vị tướng cấp cao của Không quân Mỹ cho biết. phi đội này đang thiếu động cơ vì các máy bay đã bay nhiều hơn kế hoạch.

Máy bay F-22 vẫn đang được sử dụng rộng rãi. Tháng 10/2026, các máy bay F-22 từ Alaska đã được triển khai đến miền Nam Nhật Bản tham gia cuộc tập trận lớn nhất giữa Mỹ và Nhật Bản từ trước đến nay.

Không quân Mỹ cũng đang thử nghiệm các thùng nhiên liệu và cảm biến mới để duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu này đến những năm 2030.