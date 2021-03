Thế giới trước nguy cơ thiếu… giấy vệ sinh vì tắc nghẽn kênh đào Suez

Kênh đào Suez là một trong những tuyến giao thông thương mại lớn của thế giới. Trung bình có 50 tàu lưu thông qua kênh Suez mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện kênh đã bị chặn khi tàu Ever Given tải trọng 200.000 tấn bị mắc cạn tại đây.



Hầu như tất cả các vật dụng hàng ngày đều có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng tắc nghẽn kênh Suez này, bao gồm cả thực phẩm và giấy vệ sinh.

Theo ông Lars Jensen, một chuyên gia vận chuyển container độc lập có trụ sở tại Đan Mạch: "Về cơ bản, bất cứ thứ gì được bày bán trong các cửa hàng đều bị ảnh hưởng bởi sự cố này".

Hàng trăm tàu hàng đang bị ùn tắc tại kênh Suez.(Ảnh: AP)

Ông giải thích rằng, việc tàu Ever Given bị mắc cạn là một đòn giáng nữa vào hệ thống vận chuyển toàn cầu vốn đã bị gián đoạn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Sự gián đoạn do dịch COVID-19 đã và đang tàn phá thương mại toàn cầu với các cảng bị tắc nghẽn, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng và việc giao hàng bị chậm trễ. Và sự cố tắc nghẽn kênh đào Suez đang khiến Chính phủ các nước rất quan tâm.

Nếu kênh đào Suez vẫn bị chặn, các hãng tàu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa tàu của họ đi vòng qua cực Nam của châu Phi, qua đó sẽ mất thêm 14 ngày và 5.000 hải lý cho hành trình này.