Tàu container mắc kẹt trên kênh đào Suez nhích nhẹ

Tàu Ever Given (do Công ty Evergreen (Đài Loan) vận hành) mắc cạn và chắn ngang kênh đào Suez (Ai Cập) từ hôm 23-3, làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu khi chặn một trong những tuyến đường thủy bận rộn nhất thế giới. Theo Reuters, khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới đi qua kênh đào Suez và hàng trăm tàu ​​thuyền đang chờ đi qua khi tắc nghẽn được giải quyết.

Theo hai nguồn tin của Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA), sự kết hợp giữa việc nạo vét từ xung quanh tàu Ever Given, kéo và đẩy tàu bằng tàu lai dắt đã có chút hiệu quả trong việc giải cứu hôm 27-3. Một nguồn tin cho biết đã có thể chuyển động ở mũi tàu Ever Given.

Chủ tịch Osama Rabie của SCA nói với truyền hình địa phương rằng nước đã bắt đầu chảy bên dưới tàu Ever Given. Trong một cuộc họp báo trước đó, ông Osama Rabie hy vọng "con tàu có thể trượt và di chuyển khỏi vị trí nó đang dừng bất cứ lúc nào".

Ông Osama Rabie hy vọng không cần thiết phải dỡ bỏ một số trong 18.300 container trên tàu Ever Given để giảm tải trọng cho con tàu. Tuy nhiên, thủy triều và gió mạnh làm khó nỗ lực giải cứu tàu container.

"Đuôi tàu bắt đầu di chuyển và đó là một dấu hiệu tích cực cho đến 11 giờ tối ngày 27-3 (giờ địa phương). Thế nhưng thủy triều đã giảm đáng kể và chúng tôi dừng lại", Osama Rabie nói với các nhà báo ở TP Suez (Ai Cập).

Các tàu nạo vét đã loại bỏ khoảng 20.000 tấn cát từ xung quanh mũi tàu Ever Given hôm 26-3. Một công ty Hà Lan làm nhiệm vụ giải cứu Ever Given cho biết tàu container này có thể được giải cứu vào đầu tuần tới nếu các tàu kéo lớn hơn, thủy triều dâng cao và việc nạo vét cát thành công.

Theo các nguồn tin của SCA, các nỗ lực kéo tàu Ever Given được bắt đầu lại chiều 27-3 và tiếp tục vào trong ngày 28-3 dù có thể cần phải loại bỏ thêm cát xung quanh tàu mới có thể giải phóng con tàu.

Tàu container có thể được kéo ra ngoài trong vòng vài ngày bằng cách kết hợp các tàu lai dắt hạng nặng, hoạt động nạo vét và triều cường. Ảnh: AP

Ông Peter Berdowski, Giám đốc điều hành của Boskalis (công ty mẹ của hãng Smit Salvage (Hà Lan) - đơn vị tham gia hỗ trợ SCA) cho biết các tàu kéo hạng nặng với trọng tải 400 tấn cập cảng cuối tuần này.



Cũng theo ông Peter Berdowski, một cần cẩu được đưa đến vào cuối tuần, có thể làm giảm tải của Ever Given bằng cách dỡ bớt các container. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng quy trình như vậy có thể phức tạp và kéo dài.

Ông Peter Berdowski nói với chương trình truyền hình Hà Lan Nieuwsuur: "Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành trong cuối tuần". Đến nay, có 14 tàu kéo tham gia vào các nỗ lực giải cứu Ever Given, nhưng ông Peter Boskalis cảnh báo việc sử dụng quá nhiều lực để kéo có thể làm hỏng tàu.

Ông Peter Berdowski cho biết: "Nếu chúng tôi không thành công trong việc giải phóng tàu Ever Given vào tuần tới, chúng tôi sẽ phải dỡ bớt khoảng 600 container khỏi mũi tàu để giảm trọng lượng. Điều đó sẽ khiến chúng ta lùi lại ít nhất vài ngày nữa vì việc để các container đó ở đâu là vấn đề đau đầu khác".