Thế giới lo sợ bong bóng tỷ phú: Trung bình mỗi ngày có thêm 1 người gia nhập, tổng tài sản đạt gần 20.000 tỷ USD

Ngày 7 tháng 10, công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) tiết lộ sẽ rót 2 tỷ đô la vào công ty khởi nghiệp dự đoán thị trường Polymarket với mức định giá 9 tỷ đô la. Thương vụ đánh dấu một thắng lợi lớn cho một startup 5 năm tuổi cùng vị founder 27 tuổi Shayne Coplan - người ngay lập tức trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Tuy nhiên, “triều đại” của anh ta chỉ kéo dài chưa đầy ba tuần.

Đó là bởi vì, vào ngày 27 tháng 10, công ty khởi nghiệp tuyển dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo Mercor thông báo rằng họ đã huy động được vốn từ một số nhà đầu tư hàng đầu với mức định giá 10 tỷ đô la - đủ để đưa ba người đồng sáng lập trở thành những tỷ phú tự thân trẻ nhất mọi thời đại. Shayne Coplan theo đó bị soán ngôi, nhường chỗ cho 3 co-founder mới chỉ hơn 20 tuổi.

Cuộc cạnh tranh tương tự đã diễn ra cho danh hiệu nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất.

Taylor Swift, 36 tuổi, đã giữ vị trí hàng đầu kể từ năm 2023. Sau đó là Lucy Guo, đồng sáng lập Scale AI, khi đó 30 tuổi và tiếp tới là Luana Lopes Lara, 29 tuổi, một cựu vũ công ba lê đến từ Brazil, người đã giành lấy danh hiệu khi các nhà đầu tư tư nhân định giá công ty khởi nghiệp Kalshi của cô ở mức 11 tỷ đô la vào đầu tháng này.

Tốc độ tạo ra của cải trong năm 2025 thật đáng kinh ngạc.

Trong năm qua, hành tinh này đã có thêm hơn 340 tỷ phú mới – trung bình khoảng một người mỗi ngày – trên khắp nước Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và những nơi xa xôi như St. Kitts và Nevis hay Albania. Hiện nay, số lượng tỷ phú nhiều hơn bao giờ hết: đạt kỷ lục 3.148 người, tăng gần 50% so với năm năm trước. Năm 1987, khi Forbes công bố bảng xếp hạng quốc tế đầu tiên, chúng ta chỉ tìm thấy 140 tỷ phú trên toàn cầu.

Về tổng tài sản, Forbes ước tính các tỷ phú đang nắm giữ 18,7 nghìn tỷ đô la, tăng 10 nghìn tỷ đô la so với năm 2020 và trung bình 5,,9 tỷ đô la so với 4 tỷ đô la hồi đó. Kỷ lục 19 người hiện là tỷ phú trăm tỷ đô la.

Tất cả sự giàu có này đã biến thành quyền lực to lớn. Khoảng 135 tỷ phú đã rót tiền cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Nhiều người trong số họ đã dành cả năm qua để ủng hộ vị tổng thống tỷ phú của nước Mỹ, quyên góp hàng triệu đô la cho lễ nhậm chức của ông cũng như dự án phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng. Một số người thậm chí còn tham gia Nội các.

Mọi chuyện bắt đầu từ đỉnh cao. Elon Musk bắt đầu năm 2025 với khối tài sản trị giá 421 tỷ đô la, sau đó phá vỡ hàng loạt kỷ lục – trở thành người đầu tiên đạt 700 tỷ USD vào ngày 19 tháng 12 – khi cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô điện của ông tăng gần 30% trong khi giá trị công ty tên lửa SpaceX tăng hơn gấp đôi, lên 800 tỷ đô la.

Tính đến ngày 22 tháng 12, Musk đã bổ sung thêm 333 tỷ đô la vào khối tài sản của mình trong năm nay, nhiều hơn toàn bộ tài sản của người giàu thứ hai thế giới là đồng sáng lập Google Larry Page với 255 tỷ đô la. Nói cách khác, Musk đã tích lũy được nhiều của cải chỉ trong năm 2025 hơn bất kỳ ai.

Musk không phải người mừng duy nhất. Khi cổ phiếu của gã khổng lồ phần mềm Oracle tăng vọt 36%, bất chấp việc công ty không đạt được cả kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận quý, Ellison, người sở hữu khoảng 40% cổ phần của Oracle, đã tăng thêm gần 100 tỷ đô la vào khối tài sản của mình - mức tăng tài sản trong một ngày lớn nhất lịch sử thế giới.

Page và người đồng sáng lập Google, Sergey Brin, cũng đã giàu thêm tổng cộng 185 tỷ đô la trong năm nay khi công ty mẹ của gã khổng lồ công nghệ này, Alphabet, ra mắt mô hình AI Gemini 3 để cạnh tranh với các đối thủ như Open AI và DeepSeek.

Trong khi đó, cổ phiếu của nhà sản xuất chip đồ họa Nvidia tăng 33% trong năm 2025—giúp tăng giá trị tài sản ròng của người đồng sáng lập Jensen Huang thêm 42 tỷ đô la. Ông trùm kinh doanh người Nhật Bản Masayoshi Son, người đã dẫn dắt tập đoàn đầu tư khổng lồ Softbank trở thành một trong những nhà đầu tư AI lớn nhất thế giới, thì giàu thêm 25 tỷ đô la.

Đã có sự bùng nổ của những tỷ phú mới, nổi lên nhờ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), Một số đang phát triển các mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, như Liang Wengfeng của Trung Quốc, người đã ra mắt DeepSeek vào năm 2023. Bảy cựu nhân viên của OpenAI rời đi để thành lập AI Anthropic cũng là những tỷ phú mới, khi công ty đứng sau chatbot Claude chứng kiến giá trị của mình tăng vọt từ 18 tỷ đô la lên 183 tỷ đô la—tất cả chỉ trong vòng một năm.

Bong bóng tỷ phú không chỉ giới hạn ở trí tuệ nhân tạo.

Vào tháng 6, Circle, công ty tiền điện tử đứng sau stablecoin USDC, đã trở thành nhà phát hành stablecoin đầu tiên niêm yết công khai, trong một đợt IPO đình đám đưa c0-founder Jeremy Allaire trở thành tỷ phú. Tháng sau, Dylan Field đưa công ty phần mềm thiết kế Figma của mình lên sàn chứng khoán và cũng trở thành tỷ phú.

Tóm lại, thế giới đã có thêm các tỷ phú mới với tổng tài sản trị giá 876 tỷ đô la trong 12 tháng qua, chiếm khoảng 5% tổng tài sản của các tỷ phú toàn cầu. Gần 40% số tỷ phú mới năm 2025 là người Mỹ và làn sóng này trải rộng khắp 32 quốc gia, bao gồm 35 công dân Trung Quốc, 15 người Ấn Độ và 15 người Nga.

Được biết, ⅘ trong số họ đang bước vào năm 2026 với khối tài sản tương đương hoặc lớn hơn so với năm trước. Điều này giúp tầng lớp tỷ phú có vị thế vững chắc để đón chờ thêm một năm bội thu - khi thế giới vẫn còn đang ‘phát cuồng’ với AI và công nghệ.

