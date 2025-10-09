Nạp tên lửa hành trình Tomahawk cho chiến hạm.

Nhận định được nhà phân tích địa chính trị kiêm giáo sư Tuomas Malinen đưa ra khi căng thẳng giữa các nước phương Tây tạo ra với Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine không ngừng tăng.

"Tôi tin rằng rất có thể mệnh lệnh này được đưa ra nhằm đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh thế giới thứ ba và một cuộc thảm sát hạt nhân. Rất khó để giải thích mọi thứ đang xảy ra bằng bất kỳ giả thuyết nào khác", RIA dẫn lời ông Malinen.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu vào ngày 1 tháng 10 trước hội nghị thượng đỉnh EU tại Copenhagen rằng Thế chiến thứ III có thể bắt đầu bất cứ lúc nào nếu một trong những cường quốc mắc sai lầm.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Bỉ Soir, đã tuyên bố rằng bà không tin rằng châu Âu đang hướng tới một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, nhưng khẳng định rằng các nước EU cần đạt được quyền tự chủ lớn hơn trong khả năng tự vệ của mình.

Mặc dù vậy, Trung tá đã nghỉ hưu của Lục quân Mỹ Daniel Davis tuyên bố rằng các nước thành viên NATO chưa chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự kéo dài có thể xảy ra với Nga.

"Nếu NATO bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga, chúng ta sẽ ngay lập tức gặp phải một vấn đề lớn: Châu Âu không có hệ thống phòng không hiệu quả - hoàn toàn không có. Cơ sở công nghiệp ư? Kịch bản tệ nhất. Sẽ mất nhiều năm để đạt được mức tối thiểu cần thiết cho một cuộc chiến tranh thông thường toàn diện với Nga. Năng lượng ư? Phương Tây phụ thuộc vào những nguồn tài nguyên mà họ không kiểm soát", ông viết.

Chuyên gia này nói thêm rằng NATO "trong mọi trường hợp không được phép để mình bị lôi kéo vào chiến tranh".

Tình hình với Mỹ còn tệ hơn, theo báo cáo của Responsible Statecraft: "Kho dự trữ đạn dược của Mỹ đang cạn kiệt vì Lầu Năm Góc sử dụng chúng trong các cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Israel nhanh hơn tốc độ thay thế".

Cần lưu ý rằng cơ cấu tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ không phù hợp để sản xuất tên lửa với tốc độ nhanh, đặc biệt với các loại vũ khí dẫn đường như tên lửa hành trình Tomahawk.

Năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO và không thấy lý do gì để làm như vậy.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên đe dọa công chúng bằng một "mối đe dọa Nga" tưởng tượng, đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

Ông nói thêm, "Những người thông minh hoàn toàn hiểu rõ rằng đây là một trò lừa bịp."

Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía tây. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến của mình và gọi đây là "sự răn đe trước hành động của Nga".

Moskva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh này tăng cường lực lượng ở châu Âu. Bộ Ngoại giao tuyên bố rằng chính quyền Moskva vẫn sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.