Thế giới còn xe điện nào nhỏ hơn VinFast Minio Green không?

Sở hữu chiều dài chỉ hơn 3 mét cùng thiết kế nhỏ gọn, Minio Green là một trong những mẫu xe điện 4 bánh nhỏ nhất từng được VinFast sản xuất. Tuy nhiên, trên thị trường thế giới vẫn còn không ít mẫu xe điện còn nhỏ hơn hoặc tương đương về kích thước, thậm chí được phân phối rộng rãi và có nhiều màu sắc đa dạng để lựa chọn.

Kích thước Minio Green: Rất nhỏ, nhưng chưa phải là nhỏ nhất

VinFast Minio Green mang dáng dấp đặc trưng của các dòng kei car đến từ Nhật Bản, với đầu xe ngắn, kính lái dựng đứng và phần hông vuông vức. Trên website chính thức, xe được niêm yết giá 269 triệu đồng, rẻ hơn đàn anh VF 3 khoảng 30 triệu đồng.

Minio Green sở hữu kích thước nhỏ gọn, dễ xoay trở và đỗ trong các không gian hẹp. Ngoại thất xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED projector, ốp nhựa đen nhám quanh gầm theo phong cách crossover, đèn hậu halogen, mâm 13 inch và gương chiếu hậu chỉnh cơ. Bên trong, nội thất đơn giản với ghế nỉ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, màn hình hiển thị đa thông tin đặt sau vô-lăng, radio FM tích hợp 2 loa nhưng không có Bluetooth. Vô-lăng có nút bấm, chìa khoá dạng cơ, và hàng ghế sau bố trí sát kính sau khiến không còn cốp nếu sử dụng đủ hai hàng ghế.

Về vận hành, Minio Green sử dụng động cơ điện có công suất 27 mã lực, mô-men xoắn 65Nm, tốc độ tối đa 80km/h. Xe trang bị pin 18,5kWh, cho phép di chuyển 210km sau một lần sạc đầy (chuẩn NEDC), với công suất sạc tối đa 12kW. Hệ thống an toàn bao gồm phanh đĩa trước, tang trống sau, ABS, kiểm soát lực kéo, túi khí người lái và treo MacPherson cả trước lẫn sau. Với thiết kế đơn giản và "trống trơn" nhiều chi tiết, mẫu xe này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút những người chơi xe thích độ chế.

Những mẫu xe "tí hon" trên thị trường toàn cầu

Trong phân khúc xe điện hai chỗ hoặc một chỗ, nhiều hãng đã phát triển những mẫu xe có kích thước còn nhỏ gọn hơn Minio Green. Đơn cử như Toyota C+pod - mẫu kei car 2 chỗ được thiết kế riêng cho thị trường Nhật Bản, có chiều dài 2.490mm và chiều rộng chỉ 1.290mm. Với kích thước này, C+pod ngắn hơn Minio đến 600mm và hẹp hơn khoảng 200mm, trở thành một trong những mẫu xe điện nhỏ nhất có thể di chuyển trên đường phố.

Toyota C+pod

Tại châu Âu, Citroën Ami cũng là một cái tên đáng chú ý. Mẫu xe điện này được định vị như một phương tiện thay thế xe máy cho thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên, có chiều dài 2.410mm và chiều rộng 1.390mm - cả ba kích thước đều nhỏ hơn Minio Green. Mặc dù bị giới hạn về tốc độ và không gian nội thất, Citroën Ami lại rất được ưa chuộng tại các đô thị nhờ khả năng xoay sở linh hoạt.

Citroën Ami

Tại Trung Quốc, dòng xe Baojun KiWi EV (tên gọi khác: E300) được bán rộng rãi với nhiều phiên bản có chiều dài từ 2.625mm đến 2.894mm - tức ngắn hơn Minio Green từ 200mm đến gần 500mm. Tuy nhiên, chiều rộng của KiWi lại lớn hơn một chút. Dòng xe này có thiết kế vuông vức, tùy chọn từ 2 đến 4 chỗ, phù hợp để sử dụng làm phương tiện chia sẻ (car-sharing) hoặc di chuyển trong nội đô.

Baojun KiWi EV

Một mẫu xe siêu nhỏ khác đến từ Nhật là Mibot EV. Với chiều dài chỉ 2.490mm, chiều rộng 1.130mm và chiều cao 1.465mm, Mibot là một trong những mẫu xe điện một chỗ nhỏ nhất hiện nay. Dù chưa phổ biến rộng rãi, Mibot thể hiện rõ xu hướng phát triển xe cá nhân cỡ siêu nhỏ tại châu Á.

Mibot EV

Ngoài ra, SEAT Minimó - mẫu concept đến từ Tây Ban Nha - cũng gây chú ý với chiều dài 2.500mm và chiều rộng 1.240mm. Tuy vẫn chưa được sản xuất hàng loạt, Minimó được thiết kế hướng tới mục tiêu thay thế xe máy bằng một phương tiện điện an toàn hơn nhưng vẫn giữ sự gọn gàng và linh hoạt trong thành phố.

SEAT Minimó

Những mẫu xe nhỏ gọn đa dạng màu sắc

Bên cạnh yếu tố kích thước, nhiều mẫu xe điện mini hiện nay cũng chú trọng tới thiết kế cá nhân hóa và bảng màu phong phú. Một ví dụ nổi bật là Microlino - mẫu xe điện 2 chỗ đến từ Thụy Sĩ, nổi bật với ngoại hình mang cảm hứng từ xe bubble cổ điển và được cung cấp tới 7 tùy chọn màu sắc khác nhau, từ các tông pastel như xanh mint cho tới đen mờ hoặc đỏ nổi bật.

Microlino

Mobilize Duo - xe điện siêu nhỏ do Renault phát triển - cũng là một lựa chọn đáng chú ý tại châu Âu. Xe được thiết kế theo phong cách capsule, có hai chỗ ngồi và phiên bản chuyên dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp. Ngoại thất của Mobilize Duo có thể được cá nhân hóa theo nhiều gói màu sắc và phụ kiện khác nhau.

Mobilize Duo

Một mẫu xe điện mới nổi khác là Bestune Pony của FAW (Trung Quốc). Xe có chiều dài khoảng 3.000mm - tương đương hoặc ngắn hơn một chút so với Minio Green - nhưng lại nổi bật ở thiết kế vui mắt và bảng màu phong phú. Người dùng có thể chọn nhiều phiên bản phối màu hai tông, thậm chí có cả tùy chọn trang trí nóc xe và decal cá nhân hóa.

Bestune Pony

Minio Green vẫn có ưu thế riêng

Dù có nhiều đối thủ nhỏ hơn về mặt kích thước, Minio Green vẫn giữ được lợi thế nhất định khi so với các mẫu xe siêu nhỏ khác. Điểm khác biệt lớn nhất là khả năng chở 4 người với khoang cabin kín đáo, tiện nghi đầy đủ hơn hẳn so với các mẫu xe chỉ có 1 hoặc 2 chỗ. Điều này giúp Minio trở thành một phương tiện điện phù hợp cho cả gia đình nhỏ, người cao tuổi hoặc người cần không gian lưu trữ đồ linh hoạt trong xe.

Kết luận

Trên thị trường quốc tế hiện nay, có rất nhiều mẫu xe điện mini nhỏ hơn hoặc tương đương Minio Green về kích thước, với phong cách thiết kế đa dạng và bảng màu phong phú. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó thuộc nhóm quadricycle hoặc xe hai chỗ, thường bị giới hạn về tốc độ, khả năng vận hành và không gian nội thất. Minio Green, dù không phải là nhỏ nhất, vẫn là một trong số ít mẫu xe điện đạt được sự cân bằng giữa sự gọn gàng và tính thực dụng cho người dùng phổ thông.