THẾ GIỚI 24H: Đâm dao hàng loạt ở Đức khiến nhiều người thương vong

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: DPA.

Theo truyền thông địa phương, vụ tấn công xảy ra tại lễ hội kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố, khi đó một người đàn ông dùng dao đâm hàng loạt người tham gia lễ hội. Lễ hội tạm thời bị đình chỉ. Tờ báo địa phương Solinger Tageblatt đưa tin có 3 người đã thiệt mạng và nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm và không loại trừ đây là một vụ tấn công khủng bố.

Thái Lan hoãn họp Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6. Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 23/8 thông báo hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 các nước thuộc Sáng kiến hợp tác Kinh tế-Kỹ thuật đa lĩnh vực vùng Vịnh Bengan (BIMSTEC) cho đến khi chính phủ mới của Thái Lan được thành lập. Theo kế hoạch trước đó, BIMSTEC sẽ diễn ra tại Bangkok trong hai ngày 3-4/9.

Ông Trump đột ngột dừng phỏng vấn vì có nguy hiểm. Theo The Hill , ông Trump đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn độc quyền với phóng viên NewsNation hôm 22/8 khi đội an ninh của ông cảnh báo rằng sẽ không an toàn nếu tiếp tục cuộc phỏng vấn. Ông Trump nói với phóng viên Ali Bradley tại biên giới phía nam của Mỹ như sau: "Tôi có thể nói với bạn điều này không? Chúng ta đang gặp nguy hiểm khi đứng đây nói chuyện. Vì vậy, chúng ta đừng nói nữa... Phía an ninh không muốn tôi đứng ở đây. Họ cũng không muốn bạn đứng đây".

Mỹ phá hủy nhiều thiết bị tấn công của Houthi trên Biển Đỏ . Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 23/8 cho biết lực lượng hải quân của CENTCOM đã đánh chặn 3 thiết bị bay không người lái mang theo bom được phóng từ một khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Từ tháng 11/2023, Houthi đã thực hiện các vụ tấn công nhắm vào các tàu, thuyền “có liên quan đến Israel” ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Tổng thống Putin quyết định xong cách đáp trả cuộc đột kích của Ukraine . Đại sứ của Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, Tổng thống Putin đã có kế hoạch hành động để đáp trả cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga và tất cả những người chịu trách nhiệm chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Hãng RT dẫn lời ông Anatoly Antonov nói hôm 22/8: "Tôi thành thật nói với các bạn rằng Tổng thống Putin đã ra quyết định. Tôi tin chắc nhiều người sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì những gì đã xảy ra ở Kursk". Nhà ngoại giao này không cung cấp thêm chi tiết về kế hoạch của người đứng đầu nước Nga.

Hà Lan cấm sử dụng điện thoại trong các cuộc họp nội các. Tân Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đã cấm các thành viên nội các sử dụng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay khác trong các cuộc họp định kỳ hằng tuần nhằm giảm thiểu nguy cơ bị nghe lén. Phát biểu với báo giới ngày 23/8, tân Thủ tướng Schoof nêu lo ngại về mối đe dọa gián điệp khi tất cả các thiết bị điện tử như điện thoại, iPad... đều có thể là những chiếc micro nhỏ. Để ngăn chặn nguy cơ bị nghe lén, ông Schoof chỉ thị "tất cả điện thoại cần được cất giữ an toàn".

Căn cứ NATO tại Đức báo động vì mối đe dọa tiềm tàng. Căn cứ NATO tại Đức phải tăng cường an ninh sau khi phát hiện mối đe dọa tiềm tàng, đồng thời yêu cầu các nhân viên không thuộc nhiệm vụ trọng yếu rời khỏi căn cứ. Theo lời một phát ngôn viên, căn cứ đã chuyển sang mức độ đe dọa Charlie, tức là đã xảy ra sự cố hoặc thông tin tình báo cho thấy một cuộc tấn công khủng bố "rất có khả năng xảy ra".

WHO cảnh báo về làn sóng dịch tả mới ở Sudan. Ngày 23/8, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về tác động của làn sóng dịch tả mới bùng phát ở Sudan do các yếu tố như lũ lụt, ô nhiễm nguồn nước và vệ sinh kém ở các trại tị nạn trong nước (IDP) và cộng đồng địa phương.

Số người thiệt mạng trong vụ xe khách lao xuống sông ở Nepal tăng mạnh. Ngày 23/8, giới chức Nepal cho biết số người thiệt mạng trong vụ xe khách mang biển kiểm soát Ấn Độ lao xuống sông ở Nepal đã tăng lên 21 người. Người phát ngôn lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal, ông Shailendra Thapa, cho biết vụ tai nạn đã khiến 21 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Theo quan chức này, tất cả 43 người trên xe khách đều là người Ấn Độ.

Đức xây dựng căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài kể từ Thế chiến thứ 2. Tờ Financial Times đưa tin Đức đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự tại Litva, gần biên giới Belarus, nơi sẽ trở thành căn cứ quân sự thường trực đầu tiên của nước này ở nước ngoài kể từ Thế chiến thứ 2. Theo nguồn tin, dự án này được cho là nhằm mục đích làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Berlin trong vấn đề an ninh châu Âu, nhưng đã bị lu mờ bởi tranh cãi về việc Berlin giảm hỗ trợ quân sự cho Ukraine.