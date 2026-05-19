Thấy vợ ngồi giữa phòng khách đếm từng xấp tiền 500 ngàn, tôi kinh ngạc hỏi "Em trúng số à?", nghe câu trả lời mà tôi chết điếng

Thanh Uyên
|

Mấy bà cô bên ngoại còn khen vợ tôi giỏi, bảo tuổi trẻ mà biết làm tài chính.

Tôi làm kỹ thuật cho một công ty công nghệ, lương tháng đều đều hơn 20 triệu. Vợ tôi trước giờ bán hàng online, thu nhập lúc cao lúc thấp. Có tháng kiếm được 30 triệu, có tháng chỉ vài triệu, nên bao năm nay tôi vẫn quen với cảnh vợ chồng tính toán từng khoản chi tiêu trong nhà.

Vậy mà khoảng 2 tháng trở lại đây, cô ấy thay đổi hẳn. Cô ấy bắt đầu mua sắm thoải mái hơn, đi chợ không còn hỏi giá từng mớ rau như trước. Bạn bè gọi cà phê là sẵn sàng bao cả bàn. Có hôm tôi đi làm về, thấy vợ ngồi giữa phòng khách đếm tiền, toàn tờ 500 nghìn mới cứng, dày cả xấp. Tiếng điện thoại thì ting ting liên tục, hết người này chuyển khoản tới người kia chuyển khoản.

Ban đầu tôi nghĩ chắc vợ buôn bán được nhưng buôn bán gì mà tiền ra vào chóng mặt như thế.

Có lần tôi hỏi đùa: "Em trúng số à?".

Vợ cười rất tự tin, bảo tôi không hiểu thời đại bây giờ kiếm tiền nhanh thế nào đâu. Càng ngày tôi càng thấy bất an, có hôm gần nửa đêm, vợ vẫn cầm điện thoại nhắn tin liên tục. Người thì hỏi lãi bao nhiêu, người thì hỏi khi nào rút được tiền. Nghe loáng thoáng, tôi mới biết vợ đang gom tiền từ bạn bè, họ hàng để đầu tư.

Tôi lạnh cả người.

Tối hôm đó tôi hỏi thẳng, cô ấy cũng chẳng giấu nữa. Cô ấy bảo đang có "mối đầu tư" lợi nhuận rất cao, chỉ cần xoay vòng vốn tốt là tiền đẻ ra tiền. Người quen thấy Hạnh kiếm được nên cũng đưa tiền nhờ đầu tư chung.

Thấy vợ ngồi giữa phòng khách đếm từng xấp tiền 500 ngàn, tôi kinh ngạc hỏi "Em trúng số à?", nghe câu trả lời mà tôi chết điếng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi đầu tư cái gì, cô ấy nói đủ thứ, lúc thì hàng nhập khẩu, lúc thì kinh doanh gì đó trên mạng, lúc lại bảo góp vốn quay vòng ngắn hạn, nghe cái nào tôi cũng thấy mơ hồ.

Tôi càng nghe càng sợ. Tôi bảo: "Tiền của mình thì còn đỡ, đây em cầm cả tiền người khác. Lỡ có chuyện gì thì sao?".

Cô ấy lập tức gắt lên, nói tôi lúc nào cũng nghĩ tiêu cực, rồi còn nhắc chuyện mình từng học kinh tế mấy năm đại học, hiểu cách vận hành dòng tiền hơn tôi. Cô ấy bảo người làm ăn lớn phải dám nghĩ dám làm, chứ cứ sợ mãi thì cả đời nghèo.

Nghe vợ nói, tôi lại càng không biết phải đáp thế nào.

Thật lòng mà nói, có lúc tôi cũng dao động. Vì đúng là tiền về rất nhanh, cô ấy nhiều lần trả lãi đúng hẹn cho người ta nên ai cũng tin tưởng. Mấy bà cô bên ngoại còn khen vợ tôi giỏi, bảo tuổi trẻ mà biết làm tài chính.

Nhưng chính cái cảnh tiền chạy quá nhanh ấy lại khiến tôi mất ngủ. Tôi không biết những khoản đầu tư kia thực sự lời lãi thế nào, cũng không biết dòng tiền hiện tại là tiền kiếm được thật hay chỉ là tiền người sau đắp cho người trước. Tôi càng không dám hỏi sâu vì cứ mở lời là vợ lại cho rằng tôi coi thường năng lực của cô ấy.

Vợ tôi thì đầy tự tin, đầy tham vọng. Còn tôi chỉ thấy bất an, như người đang đứng cạnh một quả bóng càng lúc càng được bơm căng, không biết nó sẽ bất ngờ nổ tung lúc nào. Tôi nên nói thế nào để vợ hiểu rằng điều tôi sợ không phải nghèo, mà là một ngày nào đó, người ta kéo đến trước cửa nhà mình đòi tiền thì lúc ấy mọi chuyện đã quá muộn rồi?

