Thầy trò Bình Tinh tiếp tục tạo kỳ tích với vở cải lương "Nhật thực", giành 6 giải xuất sắc quốc tế

Liên hoan diễn ra từ ngày 25-30/5 với sự tham gia của khoảng 20 quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Singapore, Campuchia, Malaysia, Indonesia... Đây là dịp để các đơn vị nghệ thuật giao lưu biểu diễn và trao đổi học thuật.

Trước đó, cuối năm 2025, Nhật thực từng gây tiếng vang tại “Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ XII” ở Quảng Tây (Trung Quốc) khi giành 4 giải vàng cho vở diễn, đạo diễn và hai diễn viên Lê Trung Thảo, Bình Tinh. Từ thành công này, ban tổ chức Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 đã trực tiếp gửi lời mời đến đạo diễn Lê Nguyên Đạt cùng ê-kíp tham dự.

Ở lần thứ hai ra nước ngoài, vở cải lương thể nghiệm Nhật thực (tác giả Lê Duy Hạnh, đạo diễn Lê Nguyên Đạt) của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã giành 6 giải xuất sắc, gồm: Vở diễn xuất sắc nhất; Đạo diễn xuất sắc dành cho Lê Nguyên Đạt; Nhạc sĩ xuất sắc dành cho Võ Thanh Liêm; cùng 3 giải Diễn viên xuất sắc dành cho Lê Trung Thảo, Bình Tinh và Lê Hải.

Chia sẻ về vở diễn NSƯT, đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết:"Vở 'Nhật thực' chính là phiên bản cải lương của vở kịch thể nghiệm 'Diễn kịch một mình' của cố soạn giả Lê Duy Hạnh từng gây tiếng vang vào đầu thập niên 1990 với phần độc diễn của NSND Bạch Tuyết.

Năm 2019, được sự chấp thuận của tác giả Lê Duy Hạnh, tôi ra mắt phiên bản cải lương 'Nhật thực' với phần độc diễn của NSƯT Lê Trung Thảo cũng tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả. Từ đó, tôi cũng không ngừng biến tấu, cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Và phiên bản lần này là phiên bản thứ 9 của tôi với rất nhiều điểm mới lạ khi có đến 6 diễn viên, 3 diễn viên chính là Lê Trung Thảo, Bình Tinh và Lê Văn Hải.

Bên cạnh đó là hai phụ diễn gồm Ngọc Cương (con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân) và diễn viên múa Phượng Hằng. Vở diễn cũng rút gọn chỉ còn 60 phút, phù hợp với yêu cầu của liên hoan là nhìn lại bản sắc dân tộc, có sự kết hợp hài hòa giữa dân tộc và hiện đại, hướng tới tính đương đại, giao lưu văn hóa thế giới...".

Tại liên hoan năm nay, Nhật thực có hai suất diễn vào các ngày 27 và 29/5, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu quốc tế và khán giả địa phương.

Theo đánh giá của ban giám khảo, đây là một tác phẩm xuất sắc với nội dung giàu ý nghĩa, góp phần quảng bá và bảo tồn nghệ thuật cải lương Việt Nam. Câu chuyện trong vở diễn dễ tiếp cận, truyền tải những giá trị mang tính phổ quát, phù hợp với các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Chia sẻ sau khi nhận giải, NSƯT Lê Nguyên Đạt nói:"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi vở diễn chinh phục được ban giám khảo và khán giả quốc tế. Tôi luôn đòi hỏi cao hơn ở chính mình trong từng phiên bản dàn dựng khi 'mang chuông đi đánh xứ người' lần này. Cảm ơn các cộng sự đã cháy hết mình vì màu cờ sắc áo của dân tộc và vì một loại hình nghệ thuật cải lương 100 năm".

Là nghệ sĩ từng tham gia nhiều liên hoan sân khấu trong và ngoài nước, Bình Tinh thừa nhận cô vẫn không tránh khỏi áp lực khi góp mặt tại sự kiện lần này.

Thành công lần này khiến Bình Tinh vô cùng hạnh phúc.

Trong Nhật thực, Bình Tinh vào vai một cô gái trẻ say mê nghệ thuật cải lương, trên hành trình tìm về cội nguồn của loại hình nghệ thuật đã trải qua 100 năm phát triển. Nhân vật bước vào bảo tàng, lật giở những trang tư liệu cũ để gặp lại hình ảnh các bậc tiền nhân. Qua từng câu ca, điệu múa, ký ức về cải lương dần hiện lên và hòa quyện vào tâm hồn người trẻ.

Theo đạo diễn Lê Nguyên Đạt, vai diễn của Bình Tinh là một trong những điểm nhấn nổi bật của vở diễn. Nữ nghệ sĩ thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ trên sân khấu, tạo sức hút đặc biệt với khán giả. Ban giám khảo quốc tế nhận xét Bình Tinh sở hữu vóc dáng nhỏ bé nhưng giàu nội lực, có khả năng ca diễn cuốn hút và rất xứng đáng với giải thưởng Diễn viên xuất sắc.

Sau 5 Huy chương Vàng trong sự nghiệp, giải thưởng quốc tế lần này được xem là một dấu mốc đáng nhớ đối với Bình Tinh.

Nữ nghệ sĩ xúc động chia sẻ:"Khi nghe ban tổ chức xướng tên mình đoạt giải Diễn viên xuất sắc cùng các thầy cô và đồng nghiệp, Tinh vẫn còn bất ngờ bởi đây là thành quả quá lớn mà mình không dám mơ tới. Giải thưởng lần này Bình Tinh tiếp tục dành tặng cho ba mẹ, dâng lên gia tộc Huỳnh Long cùng những người thầy, người cô và quý khán giả đã hỗ trợ và yêu mến Bình Tinh. Đây là một kỷ niệm thật đẹp trên bước đường hoạt động nghề, đồng thời cũng là động lực để Bình Tinh cố gắng phấn đấu hơn nữa trên bước đường phía trước...".