Thấy rắn trong nhà vệ sinh nên làm gì đầu tiên?

Rắn xuất hiện trong khu vực nhà vệ sinh hoặc phòng tắm là một trong những tình huống khiến nhiều người “đứng tim” vì sợ hãi.

Rắn bất ngờ bò vào nhà chắc hẳn là tình huống khiến không ít người hoảng hốt, thậm chí “đứng hình” vì sợ. Thế nhưng, điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là những vị khách không mời này đôi khi lại xuất hiện ở một nơi rất kín đáo trong nhà: nhà vệ sinh hoặc phòng tắm. Vậy nếu phát hiện rắn đang bò trong khu vực này, nên làm gì để vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh khiến con vật bị kích động?

Vì sao rắn có thể xuất hiện trong nhà vệ sinh?

Nhiều người bất ngờ khi thấy rắn trong nhà vệ sinh và cho rằng chúng chỉ có thể bò từ bên ngoài vào qua cửa chính hoặc cửa sổ. Trên thực tế, nhà vệ sinh có nhiều đặc điểm phù hợp với môi trường sống và di chuyển của một số loài rắn: thường ẩm, mát, ít ánh sáng và có nhiều vị trí kín đáo để ẩn náu.

Đặc biệt, hệ thống thoát nước, đường ống, cống và các khe hở quanh bồn cầu có thể trở thành những “lối đi” để động vật từ bên ngoài xâm nhập vào nhà. Tùy vào cấu tạo của từng công trình, rắn có thể tiếp cận khu vực nhà vệ sinh thông qua hệ thống cống thoát nước hoặc những khoảng hở chưa được bịt kín.

Ngoài ra, môi trường xung quanh ngôi nhà cũng là một yếu tố đáng chú ý. Những căn nhà nằm gần khu vực nhiều cây cối, bãi đất trống, ao hồ, mương nước hoặc nơi có nhiều chuột, ếch, nhái, thằn lằn... có thể có nguy cơ xuất hiện rắn cao hơn. Khi tìm kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn, chúng có thể theo các khe hở, đường ống hoặc những lối thông vào nhà.

Thấy rắn trong nhà vệ sinh nên làm gì?

Trước hết, hãy bình tĩnh. Đây là điều tưởng đơn giản nhưng rất quan trọng. Khi nhìn thấy rắn, phản ứng đầu tiên của nhiều người là hét lên, chạy lại gần để xua đuổi hoặc tìm ngay một vật dụng để đánh. Những hành động này có thể khiến rắn cảm thấy bị dồn vào thế nguy hiểm và tăng khả năng phản ứng phòng vệ. Thay vào đó, hãy giữ khoảng cách với con vật, đồng thời đưa trẻ nhỏ và thú cưng ra khỏi khu vực nếu có. Không nên đứng quá gần để quan sát, chụp ảnh hoặc cố xác định loài rắn bằng mắt thường. Nếu cần hình ảnh để cung cấp cho người xử lý, chỉ nên chụp từ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không tiến lại gần con vật.

Nếu rắn đang ở trong nhà vệ sinh và bạn có thể rời khỏi phòng mà không phải đi ngang qua nó, hãy đóng cửa phòng lại. Có thể dùng thêm khăn hoặc vật liệu phù hợp để chèn khe cửa, hạn chế khả năng con rắn bò ra các khu vực khác trong nhà. Tuy nhiên, không nên tìm cách tiếp cận con vật chỉ để thực hiện việc này nếu vị trí của rắn khiến bạn phải đến quá gần.

Sau đó, nên gọi người có kinh nghiệm xử lý rắn hoặc lực lượng địa phương phù hợp để được hỗ trợ. Đây là lựa chọn an toàn hơn nhiều so với việc tự mình bắt rắn, đặc biệt khi bạn không biết con vật thuộc loài nào. Tuyệt đối không nên dùng gậy, chổi hoặc các vật dụng khác để chọc, đập hay dồn rắn vào góc. Ngay cả khi con rắn có vẻ nằm im, không thể chắc chắn nó sẽ không phản ứng khi bị tác động. Việc tự bắt rắn cũng tiềm ẩn nguy cơ bị cắn, nhất là trong không gian hẹp như nhà vệ sinh.

Trong thời gian chờ người đến xử lý, nên hạn chế người qua lại khu vực này và giữ cửa phòng đóng. Nếu con rắn đã bò khỏi vị trí ban đầu và không còn nhìn thấy, cũng không nên tùy tiện tìm kiếm bằng cách thò tay vào các khe, gầm hoặc miệng cống. Hãy để người có chuyên môn kiểm tra và xử lý.

Sau khi rắn được xử lý, cần làm gì để tránh tái diễn?

Việc đưa được con rắn ra khỏi nhà mới chỉ giải quyết phần ngọn. Nếu không tìm hiểu nguyên nhân và vị trí con vật có thể xâm nhập, tình trạng tương tự hoàn toàn có thể xảy ra lần nữa.

Sau khi xử lý rắn, gia đình nên gọi thợ kiểm tra hệ thống đường ống, cống thoát nước, bồn cầu và các lỗ thông hơi trong nhà vệ sinh. Đặc biệt cần chú ý những vị trí có khe hở, điểm nối đường ống hoặc khu vực tiếp giáp giữa hệ thống trong nhà và bên ngoài.

Nếu phát hiện những lối đi mà rắn hoặc các động vật khác có thể sử dụng để xâm nhập, nên bịt kín các khe hở và gia cố những vị trí này bằng phương pháp phù hợp. Các miệng thoát nước cũng nên được kiểm tra để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động tốt nhưng hạn chế khả năng động vật từ bên ngoài đi ngược vào.

Bên cạnh đó, gia đình nên giữ khu vực quanh nhà sạch sẽ, hạn chế để rác thải, đồ đạc hoặc vật liệu chất đống tạo thành nơi trú ẩn cho chuột, ếch, nhái và các loài động vật nhỏ. Khi nguồn thức ăn của rắn giảm, nguy cơ chúng tìm đến khu vực sinh sống của con người cũng có thể giảm theo.