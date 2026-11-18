Nhà hàng Nhật Bản do nam ca sĩ nổi tiếng cùng bạn bè đầu tư bất ngờ vướng tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê mặt bằng.

Theo Next Apple, nhà hàng Watanabe ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) do ca sĩ Jam Hsiao (Tiêu Kính Đằng) cùng bạn bè đầu tư bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2020. Cơ sở này chuyên phục vụ ẩm thực Nhật Bản cao cấp theo hình thức omakase, tức thực khách thưởng thức thực đơn do đầu bếp lựa chọn và chuẩn bị.

Nhà hàng áp dụng hình thức đặt chỗ trước, mỗi ngày chỉ phục vụ tối đa 12 khách. Nhờ chất lượng món ăn và không gian riêng tư, Watanabe thu hút nhiều thực khách, trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Kiệt Luân và Lâm Tuấn Kiệt.

Cơ sở này từng được truyền thông địa phương xếp vào nhóm nhà hàng khó đặt chỗ nhất tại Đài Bắc. Tuy nhiên, khi hợp đồng thuê mặt bằng 5 năm sắp hết hạn vào ngày 18/8/2026, nhà hàng bất ngờ gặp bất đồng với chủ mặt bằng về mức giá thuê mới.

Mức thuê tăng hơn 53% sau 5 năm

Khi mới khai trương, Watanabe ký hợp đồng thuê mặt bằng với giá 150.000 Đài tệ/tháng (hơn 117 triệu đồng). Trước thời điểm hợp đồng hết hạn, chủ mặt bằng đề nghị nâng mức thuê lên 230.000 Đài tệ/tháng (hơn 179 triệu đồng), tương đương tăng khoảng 53,3%.

Sau nhiều lần trao đổi, hai bên đã thống nhất mức giá mới 200.000 Đài tệ/tháng (hơn 156 triệu đồng), với thời hạn thuê thêm 3 năm. Tuy nhiên, chỉ 3 giờ trước thời điểm dự kiến ký hợp đồng vào ngày 29/7, chủ mặt bằng bất ngờ thay đổi quyết định, yêu cầu giữ mức giá 230.000 Đài tệ/tháng. Nếu không chấp nhận, nhà hàng sẽ không được gia hạn hợp đồng.

Cũng trong ngày này, phía chủ mặt bằng gửi văn bản yêu cầu Watanabe di dời trước ngày 18/8, thời điểm hợp đồng cũ kết thúc.

Người đại diện cũng là vợ của ca sĩ Jam Hsiao - Summer Lin (Lâm Hữu Tuệ) xác nhận hai bên từng đạt thỏa thuận gia hạn với mức thuê 200.000 Đài tệ/tháng, nhưng chủ mặt bằng sau đó đổi ý và gửi văn bản yêu cầu di dời.

Summer Lin cho biết trước đó, chủ mặt bằng từng đề nghị bán lại mặt bằng với giá 98 triệu Đài tệ và hỏi phía nhà hàng có muốn mua hay không. Tuy nhiên, do không có kế hoạch sở hữu bất động sản này, họ đã từ chối.

Khi được thông báo giá thuê mới tăng từ 150.000 lên 230.000 Đài tệ, đại diện nhà hàng ban đầu cho rằng có thể mức giá thuê cũ thấp hơn thị trường. Tuy nhiên, sau khi khảo sát các mặt bằng xung quanh, phía nhà hàng nhận thấy mức giá được yêu cầu cao hơn đáng kể so với giá thuê phổ biến tại khu vực.

Không chỉ bất đồng về tiền thuê, phía Watanabe còn không hài lòng với yêu cầu bàn giao mặt bằng của chủ mặt bằng.

Theo Summer Lin, khi xây dựng nhà hàng, chồng cô đã trực tiếp tham gia sâu vào quá trình thiết kế nội thất, từ cách bố trí không gian, ánh sáng đến âm nhạc. Công trình mất khoảng 4 tháng hoàn thiện, tạo nên không gian mang phong cách khu vườn bí mật Nhật Bản kết hợp tinh thần thiền định. Tổng vốn đầu tư được nguồn tin ước tính lên tới 30 triệu Đài tệ.

Sau khi nhận văn bản yêu cầu di dời, phía nhà hàng cho biết chủ mặt bằng đề nghị họ chỉ cần mang các vật dụng cá nhân ra ngoài, còn toàn bộ phần trang trí và nội thất cải tạo phải được giữ lại.

Summer Lin cho rằng yêu cầu này khiến nhà hàng chịu thiệt hại lớn, bởi phần lớn chi phí đầu tư ban đầu nằm ở thiết kế và thi công không gian. Cô cũng cho biết trong 5 năm hoạt động, dù từng chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhà hàng chưa từng đề nghị chủ nhà giảm tiền thuê. Các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng mặt bằng cũng do phía nhà hàng tự xử lý.

Tạm dừng di dời, chờ kết quả pháp lý

Trước tình hình hợp đồng không thể gia hạn như dự kiến, phía Watanabe cho biết đang phải khẩn trương tìm địa điểm mới để duy trì hoạt động. Phía nhà hàng cho biết lịch đặt chỗ của Watanabe đã kín đến cuối năm 2026. Hiện phía nhà hàng vẫn đang thương lượng với chủ nhà để xin tiếp tục hoạt động tại địa điểm cũ đến hết tháng 10, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Việc chuyển địa điểm cũng không đơn giản. Nhà hàng cần tìm mặt bằng phù hợp với mô hình phục vụ số lượng khách hạn chế, đồng thời phải tái thiết kế và thi công nội thất. Trong bối cảnh ngành xây dựng và trang trí nội thất thiếu nhân lực, quá trình này có thể kéo dài, khiến nhà hàng dự kiến phải gián đoạn hoạt động khoảng 6 tháng.

Khoảng thời gian ngừng kinh doanh không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn khiến nhà hàng phải làm việc lại với những khách đã đặt bàn từ trước.

Summer Lin cho biết Watanabe chỉ phục vụ tối đa 12 khách mỗi ngày. Theo cô, mục tiêu ban đầu khi đầu tư nhà hàng không đơn thuần là lợi nhuận mà còn nhằm duy trì đội ngũ đầu bếp do bếp trưởng Watanabe Shinsuke dẫn dắt, giữ lại một địa chỉ ẩm thực chất lượng và tạo việc làm cho nhân viên.

Khi vụ việc được dư luận quan tâm, phía chủ mặt bằng cho biết họ cần trao đổi lại với bên thuê trước khi đưa ra trả lời chính thức. Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo đối với mặt bằng, người này cũng chưa đưa ra thông tin cụ thể.

Hiện tại, tranh chấp giữa nhà hàng Nhật Watanabe và chủ mặt bằng vẫn chưa đi đến hồi kết. Cuối tháng 8/2026, phía nhà hàng thông báo tạm thời chưa chuyển đi và đã để luật sư làm việc với bên cho thuê nhằm giải quyết vụ việc bằng con đường pháp lý. Đến đầu tháng 10, nhà hàng tiếp tục nhận được lời mời hợp tác từ một tổ hợp thương mại tại khu vực Lâm Khẩu.

Tuy nhiên, đại diện Jam Hsiao cho biết hai bên mới dừng ở việc thảo luận khả năng tổ chức các buổi phục vụ khách, chưa xác nhận kế hoạch mở cơ sở mới. Tính đến nay, chưa có thông tin chính thức về kết quả giải quyết tranh chấp hoặc việc nhà hàng sẽ tiếp tục thuê mặt bằng cũ hay chuyển sang địa điểm khác.

(Theo Next Apple)