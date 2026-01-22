Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ là những danh lam thắng cảnh rực rỡ mà còn là sự tử tế hiện hữu ngay trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ của người lạ trên đường cũng đủ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách phương xa.

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng tại một con đường đông xe ở Đà Nẵng đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhân vật chính là hai bố con người nước ngoài đang đứng khựng lại bên lề đường, lộ rõ vẻ do dự và có phần lúng túng trước dòng xe cộ qua lại. Đối với những người lần đầu đặt chân đến các thành phố lớn tại Việt Nam, việc băng qua đường thực sự là một thử thách không hề nhỏ.

Nam du khách cùng con khó khăn khi qua đường

Ngay lúc đó, một anh tài xế xe công nghệ đang lưu thông trên đường đã quan sát thấy tình huống này. Thay vì lướt qua như lẽ thường, anh đã chủ động dừng xe, dùng thân xe và cử chỉ của mình để xin đường, đồng thời tận tình hỗ trợ hai bố con khách Tây sang đường một cách an toàn nhất.

May mắn thay, tài xế công nghệ đã dừng lại và giúp đỡ

Chứng kiến cảnh tượng ấm lòng này từ xa, một nữ du khách khác đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc ấy. Trong video, người xem có thể nghe rõ tiếng "awww" đầy phấn khích và xúc động của chị. Đó là âm thanh của sự ngưỡng mộ, một phản ứng tự nhiên khi bắt gặp cái tình người đầy nồng hậu giữa những người hoàn toàn xa lạ.

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận về "cơn mưa" lời khen từ cư dân mạng Việt Nam lẫn cộng đồng mang quốc tế: “Đà Nẵng siêu tuyệt vời. Mình cũng đã từng không qua đường được và người dân Đà Nẵng dừng ô tô cho mình qua luôn, họ siêu tuyệt vời”, “Anh ấy giúp người mà không do dự chút nào luôn. Tốt bụng quá”, “Ở Đà Nẵng dù bạn gặp vấn đề gì cũng sẽ có người tới hỏi thăm và giúp đỡ bạn không cần trả công lao. Vậy nên tôi ở đây hơn chục năm chưa muốn về”.

Hành động của nam tài xế đã để lại nhiều ấn tượng đẹp

Thực tế, những câu chuyện như thế này không hề hiếm gặp trên dải đất hình chữ S. Đó có thể là một cụ già chỉ đường tận tình, một người bán hàng tặng thêm túi quà, hay một anh tài xế dừng lại giúp khách qua đường. Chính sự tử tế tự nhiên, không toan tính ấy đã biến Việt Nam trở thành một điểm đến mà khách Tây "đi thì nhớ, ở thì thương".

Những hành động nhỏ bé nhưng mang sức lan tỏa lớn lao đã góp phần vẽ nên một bức tranh Việt Nam đầy thiện cảm trong mắt bạn bè quốc tế. Đôi khi, dịch vụ "5 sao" nhất không đến từ những khách sạn sang trọng, mà đến từ chính trái tim ấm áp của những con người bình thường trên phố.