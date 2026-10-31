HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thay đổi tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày mai (1/11), hành khách có chuyến bay cần chú ý

Kim Linh
|

Từ ngày 1/11/2026, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất điều chỉnh vị trí luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên tại các nhà ga T1, T2 và T3.

Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, việc điều chỉnh được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho hành khách, đồng thời bảo đảm hoạt động hàng không an toàn, thông suốt. Đây cũng là một phần trong quá trình triển khai Đề án 1066, hướng tới xây dựng cảng hàng không an ninh, thông minh và thân thiện.

Cụ thể, tại nhà ga T1, luồng kiểm tra an ninh hàng không ưu tiên được chuyển lên tầng 1. Khu vực soi chiếu ưu tiên tại tầng trệt sẽ được linh hoạt bố trí tùy theo tình hình khai thác thực tế.

Tại nhà ga T2, luồng kiểm tra an ninh ưu tiên tiếp tục được bố trí tại máy soi chiếu số 1, cánh phải ga đi (tầng 2), phía sau các quầy làm thủ tục xuất cảnh dành cho khách ưu tiên. Riêng hành khách sử dụng xe lăn được hướng dẫn đến máy soi chiếu số 10, cánh trái ga đi (tầng 2).

Đối với nhà ga T3, luồng kiểm tra an ninh ưu tiên tại cánh phải nhà ga được chuyển vào khu vực soi chiếu trung tâm ga đi (tầng 2). Khu vực soi chiếu ưu tiên tại cánh phải sẽ được linh hoạt bố trí theo tình hình khai thác thực tế.

Những đối tượng nào được sử dụng luồng an ninh ưu tiên?

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, các nhóm hành khách được ưu tiên hoặc hỗ trợ gồm người thuộc diện ưu tiên theo quy định, tổ bay và nhân viên hàng không đang thực hiện nhiệm vụ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, người khuyết tật và hành khách cần hỗ trợ đặc biệt theo phương án phục vụ áp dụng.

Đáng chú ý, hành khách đi hạng thương gia cần phân biệt giữa quyền sử dụng dịch vụ làm thủ tục ưu tiên của hãng hàng không và quyền sử dụng luồng soi chiếu an ninh ưu tiên. Đây là hai dịch vụ khác nhau, việc sử dụng từng luồng phải tuân thủ quy định và hướng dẫn tại nhà ga.

Trước những thay đổi trên, Công an cửa khẩu khuyến cáo hành khách chủ động theo dõi thông tin từ hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất; chú ý biển chỉ dẫn để xác định đúng khu vực kiểm tra an ninh, đồng thời chấp hành hướng dẫn của nhân viên tại cảng.

Hành khách cũng được khuyến nghị sắp xếp thời gian đến sân bay hợp lý, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình làm thủ tục.

(Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất)

Vì sao nhiều gia đình không còn đặt giá úp bát trên mặt bếp? 2 vị trí khác giúp căn bếp gọn hơn
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại