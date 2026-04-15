HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thay đổi lớn trên Google Maps

Khả Văn |

Việc chia sẻ hình ảnh địa điểm trên Google Maps giờ đây sẽ trở nên nhàn hạ hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của Gemini, người dùng tiết kiệm tối đa thời gian thao tác và khuyến khích việc đóng góp dữ liệu cho cộng đồng trở nên sôi nổi hơn.

Báo cáo từ các chuyên gia công nghệ cho thấy điểm nghẽn lớn nhất trong việc phát triển dữ liệu bản đồ cộng đồng chính là sự e ngại của người dùng trước các khung văn bản trống. Để giải quyết triệt để rào cản này, Google vừa chính thức xác nhận việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini vào sâu trong ứng dụng Maps. Động thái này không chỉ nhằm giảm thiểu thao tác gõ phím thủ công mà còn hứa hẹn tạo ra một cuộc cách mạng trong cách hàng tỉ người dùng chia sẻ trải nghiệm địa điểm mỗi ngày.

Thay đổi lớn trên Google Maps với AI Gemini giúp người dùng chia sẻ dễ dàng hơn - Ảnh 1.

AI Gemini đã được tích hợp trên Google Maps

Theo đó, khi người dùng tiến hành tải lên một bức ảnh hoặc video đánh giá địa điểm, thay vì phải tự tay soạn thảo toàn bộ nội dung, hệ thống Gemini sẽ trực tiếp tham gia vào quy trình xử lý. Bằng cách phân tích bối cảnh, chi tiết trực quan và nhận diện sự vật, trí tuệ nhân tạo này lập tức kết xuất các dòng chú thích bám sát với thực tế môi trường xung quanh. Điểm đáng chú ý trong bản cập nhật này là Google vẫn trao quyền kiểm soát tuyệt đối cho người dùng. Chủ tài khoản có thể cá nhân hóa văn bản do AI đề xuất, bổ sung góc nhìn riêng hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn trước khi dữ liệu được công khai trên hệ thống, đảm bảo tính chân thực của thông tin.

Song hành cùng sự đột phá của trí tuệ nhân tạo, khu vực đóng góp nội dung trên nền tảng Maps cũng trải qua đợt đại tu về mặt trải nghiệm người dùng. Ứng dụng hiện tại có khả năng truy xuất thông minh vào thư viện thiết bị, tự động chắt lọc và đề xuất các hình ảnh tiềm năng để rút ngắn tối đa quy trình chia sẻ.

Nhằm duy trì mức độ tương tác thường xuyên, Google đặc biệt chú trọng vào hệ thống "game hóa" khi làm nổi bật thang điểm thưởng và hệ thống danh hiệu thuộc chương trình Hướng dẫn viên địa phương. Các tước hiệu như Nhiếp ảnh gia hàng đầu hay Người kiểm chứng thông tin được thiết kế trực quan hơn, đóng vai trò như một cơ chế tưởng thưởng tinh thần, thúc đẩy người dùng liên tục cống hiến dữ liệu mới.

Tags

ứng dụng

Google

Google Maps

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại