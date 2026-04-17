Thấy con gái về khóc lóc, đòi bỏ học, mẹ mở cặp thì phát hiện tờ giấy khiến chị chết lặng: Người lớn đọc còn đỏ mặt!

Một người mẹ mới đây chia sẻ: con gái đang học tiểu học đi học về khóc, nhất quyết không chịu đến trường nữa. Gặng hỏi, đứa trẻ im lặng. Chỉ đến khi mở cặp ra, người mẹ mới hiểu phần nào lý do. Trong cặp con có một tờ giấy với nội dung xoay quanh việc chê bai ngoại hình, gán ghép những từ ngữ nhạy cảm, thậm chí mang tính xúc phạm.

Nhìn vào tờ giấy nguệch ngoạc những dòng chữ sai chính tả, xen lẫn ký hiệu, từ lóng và cả những cụm từ người lớn phải đỏ mặt, điều khiến người ta giật mình không phải là cách viết mà là nội dung.

"Nghe nói là 1 đứa phát động cả lớp, mỗi đứa viết 1 tờ như này, mấy tờ kia thì không biết nội dung sao, chỉ biết tờ này. Trẻ con tiểu học mà như vậy, ai cũng nghĩ con mình ngoan con mình giỏi, cái này không hội đồng bạo lực chân tay mà bạo lực tinh thần có tổ chức, ghê gớm chưa?", bà mẹ chia sẻ.

Trong phần bình luận, nhiều phụ huynh thừa nhận họ bị sốc. Một người chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: "Con mình lớp 3 cũng từng bị cô lập chỉ vì học giỏi hơn bạn lớp trưởng. Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn, con bị tổn thương rất sâu".

Không ít ý kiến cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ mạng xã hội. Nhiều phụ huynh nhìn vào những cụm từ nhạy cảm xuất hiện trong tờ giấy và cho rằng đó là hệ quả của việc trẻ tiếp xúc quá sớm với các nền tảng video ngắn. Thực tế, những khái niệm này vốn không thuộc về thế giới của học sinh tiểu học, nhưng lại đang len lỏi vào đời sống của các em thông qua điện thoại và nội dung trực tuyến mỗi ngày.

Một số giáo viên cũng thừa nhận họ thường xuyên rơi vào trạng thái "sốc" khi nghe học sinh sử dụng từ lóng trên mạng, nhiều từ mang sắc thái người lớn, thậm chí không phù hợp với lứa tuổi. Nếu không có sự kiểm soát và định hướng, trẻ rất dễ coi đó là ngôn ngữ bình thường trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc đổ lỗi cho mạng xã hội thì có lẽ vẫn chưa chạm đến gốc rễ vấn đề.

Bởi phía sau một tờ giấy như vậy không chỉ là ảnh hưởng của internet, mà còn là cách trẻ học cách đối xử với nhau. Trẻ không tự nhiên biết cách tổ chức một “chiến dịch” viết giấy mang tính tập thể để cô lập một bạn trong lớp. Cũng không thể tự nhiên hiểu và sử dụng những từ ngữ mang tính ám chỉ, châm chọc nếu chưa từng tiếp xúc, nghe thấy hoặc quan sát từ môi trường xung quanh có thể là từ bạn bè, người lớn, hoặc những nội dung chưa được kiểm soát.

Nhiều phụ huynh thừa nhận họ có một khoảng "mù" trong việc hiểu con. Không ít người tin rằng chỉ cần con ngoan ngoãn ở nhà là đủ, nhưng lại không biết khi đến trường, con thể hiện những khía cạnh rất khác của tính cách. Chính môi trường học đường mới là nơi những hành vi như trêu chọc, cô lập, thậm chí bắt nạt diễn ra rõ nét nhất, nhưng lại ít khi được người lớn phát hiện kịp thời.

Điều đáng lo là những hành vi này thường bị xem nhẹ. Vì không có xô xát, không có thương tích rõ ràng, nên nhiều người dễ bỏ qua, coi đó chỉ là trò đùa trẻ con. Nhưng chính sự "không nhìn thấy" ấy lại khiến bạo lực tinh thần trở nên nguy hiểm hơn. Một đứa trẻ bị chê bai, bị cô lập trong thời gian dài có thể không có vết thương trên cơ thể, nhưng tổn thương tâm lý lại âm ỉ, kéo dài và khó chữa lành.

Nhiều người đặt ra giả thiết: nếu cha mẹ không tình cờ phát hiện tờ giấy, câu chuyện sẽ còn đi xa đến đâu. Đồng thời, cũng có băn khoăn về việc liệu những đứa trẻ tham gia vào hành vi này có thực sự nhận thức được mức độ tổn thương mà mình gây ra hay không.

Ở độ tuổi tiểu học, ranh giới giữa trêu đùa và làm đau người khác rất mong manh. Nếu không được định hướng, trẻ dễ coi đó là trò vui, là cách để thể hiện bản thân hoặc đơn giản là hành động theo số đông. Nhưng nếu không được can thiệp kịp thời, những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt này có thể dần trở thành thói quen, hình thành cách ứng xử lệch lạc khi lớn lên.

Một số phụ huynh đề xuất cần nhanh chóng làm việc với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường để xác định những học sinh liên quan. Đây là bước cần thiết, nhưng rõ ràng chưa đủ nếu chỉ dừng lại ở việc tìm ra ai đúng, ai sai. Quan trọng hơn, cần nhìn nhận đây là một vấn đề giáo dục. Đó là giáo dục về sự tôn trọng người khác, về ranh giới trong giao tiếp, và về việc lời nói cũng có thể gây tổn thương sâu sắc như hành động.

Một tờ giấy nhỏ, nhưng phản chiếu một vấn đề lớn. Và nếu không nhìn thẳng vào nó, những câu chuyện tương tự hoàn toàn có thể tiếp tục lặp lại theo những cách tinh vi hơn và khó nhận ra hơn.