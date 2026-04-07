Thấy con gái SN 2012 trở về với sắc mặt nhợt nhạt, người cha gặng hỏi mới biết sự thật đau lòng: Công an triệu tập thanh niên SN 2000 lên trụ sở

Nam An |

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 30/3/2026, Công an xã Văn Lang tiếp nhận đơn tố giác của anh N.M.L, sinh năm 1980, trú tại xã Sơn Lương. Anh L trình bày, khoảng gần 12 giờ ngày 29/3/2026, con gái anh là cháu N.M.H, sinh năm 2012 xin phép đi chơi. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cháu trở về trong tình trạng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt.

Hình ảnh đối tượng tại cơ quan công an

Qua trao đổi, cháu H cho biết có quen biết, nảy sinh tình cảm với một nam thanh niên qua mạng xã hội Facebook. Hai bên hẹn gặp nhau tại khu vực ngã tư xã Sơn Lương. Sau khi gặp, nam thanh niên đã điều khiển xe mô tô chở cháu H đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Văn Lang, tại đây đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, Công an xã Văn Lang đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, làm rõ đối tượng liên quan. Chỉ trong thời gian hơn 6 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Lang đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi giao cấu với cháu H là C.V.L, sinh năm 2000, nơi ĐKTT: Bản Nà Lo, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La.

Ngày 30/3/2026, Công an xã Văn Lang đã triệu tập C.V.L đến Trụ sở Công an xã Văn Lang để làm việc. Tại Cơ quan Công an, C.V.L khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 06/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với C.V.L về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

