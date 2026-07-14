Thấy con gái 8 tuổi liên tục kẹp chặt 2 chân, mẹ liền nổi giận mắng mỏ 1 trận để rồi sau đó hối hận vô cùng

Tại sao trẻ lại có hành động kẹp chặt 2 chân mình? Cha mẹ khoan hãy nổi giận, cần phải hiểu rõ trước tiên.

Tác giả: Mẹ Quả (Guo Ma): Cô là chuyên gia hướng dẫn giáo dục gia đình, chuyên chia sẻ kiến thức nuôi dạy con, kinh nghiệm giáo dục gia đình và cảm nhận về hôn nhân tại Trung Quốc.

Cách đây vài ngày, một người mẹ đã gửi tin nhắn cho tôi với đầy sự hối hận.

Gần đây, cô con gái 8 tuổi của chị rất thích ngồi khép chặt hai chân (kẹp đùi), đôi khi còn lặp đi lặp lại một động tác. Nhìn thấy cảnh đó, chị vừa sốt ruột vừa tức giận, lập tức quát mắng ngay tại chỗ: "Nhỏ tí tuổi đầu đã học đòi mấy thứ này, ra thể thống gì nữa!"

Đứa trẻ sợ hãi không dám nói một lời, khóc suốt cả ngày trời. Từ đó về sau, cứ hễ mẹ lại gần là cô bé lại tỏ ra vô cùng căng thẳng.

Sau đó, người mẹ này đi tư vấn bác sĩ mới biết, hóa ra con gái mình không hề "học hư", mà chỉ đang gặp phải một hành vi khá phổ biến trong quá trình phát triển của trẻ nhỏ — Hội chứng khép chặt đùi ở trẻ em (Childhood Masturbation/Gratification Disorder) .

Nhiều cha mẹ lần đầu gặp phải tình huống này đều lầm tưởng con mình có vấn đề gì đó, thậm chí liên tưởng ngay đến chuyện "tình dục". Thực tế, trong hầu hết các trường hợp, đây chỉ là một biểu hiện sinh lý bình thường trong quá trình lớn lên của trẻ.

Thứ thực sự cần thay đổi không phải là đứa trẻ, mà là nhận thức của cha mẹ.

Tại sao một số bé gái lại có hành vi khép chặt chân?

Nhiều phụ huynh vừa thấy con khép chặt chân là bắt đầu lo lắng liệu con có gặp vấn đề về tâm lý hay không. Thực ra, mọi chuyện không phức tạp đến thế:

Thứ nhất, đây là hiện tượng sinh lý khá phổ biến ở trẻ nhỏ:

Một số trẻ trong quá trình khép đùi, cọ xát sẽ tạo ra cảm giác dễ chịu, từ đó vô thức lặp lại động tác này. Cảm giác này hoàn toàn khác với hành vi tình dục của người lớn. Trẻ nhỏ chưa hề có ý thức về khía cạnh đó, chúng chỉ đơn thuần cảm thấy thoải mái mà thôi.

Thứ hai, đó là một phần của việc khám phá cơ thể:

Sau 3 - 4 tuổi, trẻ bắt đầu tò mò và dần nhận biết về cơ thể mình, việc nảy sinh hứng thú với các bộ phận khác nhau là rất bình thường trong quá trình trưởng thành. Trẻ chưa biết hành vi nào là phù hợp hay không phù hợp, chúng chỉ đang không ngừng thử nghiệm và khám phá.

Thứ ba, đây có thể là một thói quen:

Một số trẻ dễ thực hiện động tác khép chặt chân khi đang thẫn thờ, xem tivi, buồn ngủ hoặc khi căng thẳng. Lâu dần, điều này có thể trở thành một thói quen vô thức, không đồng nghĩa với việc cơ thể hay tâm lý của trẻ có điểm bất thường.

Những sai lầm cha mẹ dễ mắc phải còn gây hại hơn bản thân hành vi khép chân

Nhiều đứa trẻ không bị ảnh hưởng bởi chính hành vi khép chân, mà lại bị tổn thương tâm lý sâu sắc bởi phản ứng của cha mẹ.

La mắng gay gắt:

"Vô liêm sỉ", "Không biết xấu hổ à", "Con gái con lứa sao lại thế này"... Những lời này tưởng là đang giáo dục con, nhưng thực chất chỉ khiến trẻ cảm thấy cơ thể mình là một thứ gì đó dơ bẩn, đáng xấu hổ. Về sau, dù cơ thể có khó chịu, trẻ cũng sẽ vì sợ bị mắng mà không dám hé răng với cha mẹ.

Hoàn toàn ngó lơ:

Lại có những phụ huynh nghĩ rằng trẻ lớn lên sẽ tự khắc hết nên không bao giờ hỏi han. Nếu trẻ chỉ thỉnh thoảng mới làm vậy thì không cần căng thẳng; nhưng nếu hành vi này diễn ra thường xuyên, thậm chí ảnh hưởng đến việc học, giấc ngủ và sinh hoạt hàng ngày, cha mẹ cần kịp thời tìm hiểu nguyên nhân và dẫn dắt con một cách phù hợp.

Liên tưởng quá đà:

Một số cha mẹ vừa thấy con khép chân đã nghi ngờ con dậy thì sớm, bị ảnh hưởng bởi thông tin xấu, thậm chí sợ con bị xâm hại. Tất nhiên, nếu trẻ đi kèm với các biểu hiện bất thường về cảm xúc hay thay đổi hành vi đột ngột, chúng ta cần cảnh giác; nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi hành vi khép chân thì không thể khẳng định con có những vấn đề nghiêm trọng đó.

Khi thấy con khép chân, cha mẹ xử lý thế nào mới đúng?

Thay vì chỉ biết cấm đoán, điều quan trọng hơn là giúp trẻ xây dựng nhận thức đúng đắn.

1. Giữ bình tĩnh trước tiên

Khi phát hiện con có động tác khép chân, đừng vội ngắt lời hay phê bình con trước mặt người khác. Hãy đợi đến thời điểm thích hợp, nhẹ nhàng hỏi con: "Con có chỗ nào không thoải mái sao?" hoặc "Gần đây con có mệt mỏi chút nào không?" . Tìm hiểu nguyên nhân luôn quan trọng hơn việc vội vàng cấm cản.

2. Giúp trẻ chuyển hướng chú ý

Nếu trẻ thường làm vậy khi buồn chán hoặc ngồi thẫn thờ, hãy sắp xếp thêm các hoạt động mà con thích, ví dụ như vẽ tranh, xếp hình, chơi thể thao, đọc sách... Khi cuộc sống của con trở nên phong phú, hành vi này thường sẽ tự động giảm dần.

3. Kiểm tra xem cơ thể có khó chịu không

Đôi khi, quần lót quá chật, quần áo cọ xát gây ngứa ngáy cục bộ, hoặc thậm chí là nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể khiến trẻ thường xuyên khép chặt chân. Nếu đi kèm với các dấu hiệu mẩn đỏ, sưng tấy, đau đớn hoặc có dịch tiết bất thường, cha mẹ nên đưa con đi khám thay vì chỉ nghĩ rằng con "không ngoan".

4. Giáo dục giới tính phù hợp với lứa tuổi

Nhiều cha mẹ thấy giáo dục giới tính là điều khó nói, nhưng thực ra càng tự nhiên càng tốt. Hãy chỉ cho con biết bộ phận nào trên cơ thể là vùng riêng tư, người khác không được tùy tiện chạm vào và bản thân con cũng cần bảo vệ nó. Việc giúp trẻ xây dựng nhận thức đúng đắn về cơ thể ngay từ nhỏ quan trọng hơn nhiều so với việc trốn tránh.

Bảo vệ tâm lý của trẻ quan trọng hơn việc uốn nắn hành vi

Trong quá trình lớn lên của con trẻ, luôn có những biểu hiện khiến cha mẹ bất ngờ ngoài dự kiến.

Nếu cha mẹ luôn dùng cách sỉ nhục, phủ nhận để xử lý, trẻ sẽ dễ dàng đánh đồng những cảm xúc cơ thể bình thường với sự tội lỗi, xấu hổ. Ngược lại, nếu gia đình xây dựng được bầu không khí giao tiếp cởi mở, an toàn, trẻ sẽ sẵn sàng chia sẻ ngay với cha mẹ khi gặp phải những thay đổi về cơ thể, những hoang mang tuổi dậy thì hay thậm chí là khi gặp nguy hiểm.

Đối với trẻ nhỏ, thứ chúng cần nhất không phải là sự trách móc, mà là sự thấu hiểu.

Đối với cha mẹ, học cách nhìn nhận từng giai đoạn trưởng thành của con bằng lăng kính khoa học còn quan trọng hơn việc vội vàng sửa đổi hành vi của chúng.

Lời nhắn từ Mẹ Quả (Guo Ma)

Trên hành trình nuôi dạy con cái, chúng ta sẽ luôn gặp phải những vấn đề chưa từng đối mặt trước đây.

Việc trẻ khép chân không có nghĩa là con học hư, cũng không đại diện cho việc con có vấn đề về tâm lý. Nhiều khi, đó chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong quá trình khôn lớn.

Thứ thực sự ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con không phải là động tác đó, mà chính là thái độ của cha mẹ khi đối diện với nó.

Bớt đi một lời mắng nhiếc, thêm một chút thấu hiểu; bớt đi một chút xấu hổ, thêm một chút đồng hành. Có như vậy, đứa trẻ mới có thể học cách thấu hiểu cơ thể mình và lớn lên một cách khỏe mạnh trong một môi trường tràn đầy cảm giác an toàn.

Nguồn: Sohu