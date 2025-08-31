Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến một nhân viên bảo vệ tại trạm xăng vô cùng sợ hãi, không rõ chuyện gì đã xảy ra với tài xế. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào đêm 30/8, rạng sáng ngày 31/8 tại một trạm xăng đường Rangsit-Prayoonsak, Khlong 1, tiểu khu Prachathipat, huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani của Thái Lan.

Theo đó, một nhân viên bảo vệ tên là Supakit, 51 tuổi, kể lại rằng anh đã nhìn thấy chiếc xe SUV hiệu Toyota Fortuner màu đen đậu tại đây từ đầu ca làm việc buổi tối 30/8. Ban đầu, anh không nghĩ gì, cho rằng có lẽ chủ xe có việc nên mới dừng xe gần trạm xăng. Nhưng anh Supakit đã cảm thấy có gì đó không ổn khi đến 2 giờ sáng hôm sau, chiếc xe vẫn đỗ tại đó mà không rời đi.

Nhân viên bảo vệ gõ vào cửa sổ xe nhưng không có tiếng trả lời.

Thấy vậy, anh Supakit tiến lại gần xe xem tài xế có cần giúp đỡ gì không và nhận thấy có người ngồi trên ghế lái trong tình trạng bất động. Anh đã gõ vào cửa sổ xe để xem có phải người này đã ngủ quên không, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Sau đó, anh đã liên hệ với đội cứu hộ của Thành phố Rangsit để hỗ trợ tài xế.

Vào lúc 2 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 31 tháng 8, Trung úy Cảnh sát Rapeepong Boonphuaphan, điều tra viên của Đồn Cảnh sát Pratunam Chulalongkorn, nhận được báo cáo về một trường hợp tài xế ngồi bất động bên trong xe ô tô tại một trạm xăng trên đường Rangsit-Prayoonsak.

Tài xế được xác định đã tử vong ở bên trong chiếc SUV.

Anh Rapeepong cùng với các nhân viên của Quỹ Poh Teck Tung đã nhanh chóng đến hiện trường gần nhà vệ sinh của trạm xăng. Tại đây, họ tìm thấy một chiếc xe Toyota Fortuner mang biển số Bangkok đang dừng đỗ. Trên ghế lái là một người đàn ông, sau đó được xác định danh tính là Suwan, 41 tuổi. Nhưng thật không may, anh Suwan đã được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Những đồ vật được tìm thấy bên trong chiếc xe bao gồm một chiếc ví đựng bằng lái xe và một ít tiền mặt, hai chiếc điện thoại di động và một điếu thuốc lá điện tử.

Trung úy Cảnh sát Rapeepong đã tổng hợp lại các thông tin tại hiện trường và thông báo cho người thân của nạn nhân. Thi thể người xấu số đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Thammasat để điều tra thêm nhằm xác định nguyên nhân tử vong, theo tờ KhaoSod.

Gia Linh (Theo The Thaiger)