Mới đây, một người phụ nữ ở Malaysia cuối cùng đã phải quyết định ly dị người chồng là bác sĩ của mình sau khi phát hiện ra những tin nhắn trong điện thoại của anh ta.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra gần đây và được tiết lộ bởi một nhân viên làm việc trong công ty luật xử lý vụ ly hôn này.

Theo đó, người phụ nữ rất yêu chồng đã nhiều lần tha thứ cho hành vi ngoại tình của anh ta. Lần thứ nhất, vụ việc chồng phản bội được phát hiện ngay sau khi cô sinh đứa con đầu lòng. Sau nhiều lần được chồng thuyết phục, người vợ đã tha thứ cho anh ta và anh ta hứa sẽ thay đổi.

Một năm sau, chuyện cũ lại xảy ra, và người phụ nữ đã đồng ý cho anh ta một cơ hội khác.

Tuy nhiên, lần này, niềm tin của người vợ đã sụp đổ hoàn toàn và cô đã mạnh mẽ ra quyết định cho cuộc hôn nhân của mình.

Người vợ đã tha thứ cho chồng vài lần trước khi mất hết sự kiên nhẫn. (Ảnh minh họa)

Trong một bài đăng lan truyền trên Facebook, một phụ nữ làm việc tại công ty luật xử lý vụ ly hôn đã chia sẻ rằng ban đầu người vợ đã thuê luật sư và lấy lý do hai vợ chồng đã không còn thấu hiểu nhau cho việc ly hôn. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi người chồng đáp lại bằng một văn bản dài 80 trang, đồng ý ly hôn nhưng lại tranh chấp các điều khoản.

Những tin nhắn cho thấy người chồng đã trả tiền cho các cô gái sau những cuộc vui chơi qua đường.

Đến lúc này, người vợ mới thật sự dùng đến thứ "vũ khí bí mật", chính là một văn bản dài 200 trang chứa đầy ảnh chụp màn hình làm bằng chứng về sự không chung thủy của anh ta, bằng chứng mà anh ta chưa bao giờ biết đến.

"Tin nhắn cho thấy anh ta đã trả tiền cho các phụ nữ mà anh ta đã quan hệ, họ tới từ nhiều quốc gia, từ Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, thậm chí cả Philippines. Anh ta yêu cầu họ gửi cả ảnh. Tôi xem rồi, các đồng nghiệp nam của tôi cũng xem hết rồi. Thật xấu hổ", trích bài đăng của nhân viên công ty luật.

Người đàn ông được cho là đã xóa các ứng dụng khỏi điện thoại trước khi về nhà. Khi cách này không hiệu quả, anh ta đã mua một chiếc điện thoại thứ hai dành riêng cho mục đích đó và giữ nó ở văn phòng, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể che giấu hành vi của anh ta.

Bài đăng kết thúc bằng lời nhắc nhở của nhân viên công ty luật cho các cặp đôi đã kết hôn, đặc biệt là với các ông chồng, lưu ý rằng phụ nữ sở hữu "giác quan thứ sáu" và luôn biết chồng mình đang làm gì. Tuy nhiên, vì tình yêu và mong muốn giữ lại hạnh phúc gia đình mà nhiều người chọn cách im lặng.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)