Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước

Người mua nhà vì thế thường coi những ngày mưa bão là thời điểm thích hợp nhất để đi xem dự án. Ngập úng xung quanh, hay thậm chí ngập cả công trình đang xây, đều là tín hiệu cảnh báo về chất lượng. Ngược lại, những dự án khô ráo, vận hành ổn định trong mưa lại trở thành “điểm cộng” lớn để thu hút khách hàng.