HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước

Văn Đoan |

Những ngày mưa bão, nhiều dự án tại Hà Nội lộ rõ điểm yếu hạ tầng. Nhiều khu đô thị cao cấp hay toà nhà cao nhất Hà Nội vốn có giá hàng trăm triệu đồng/m2 cũng nhanh chóng hóa thành “làng chài”.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 1.

Nhiều chuyện gia bất động sản khuyến cáo, đi xem nhà vào ngày mưa là cách kiểm chứng thực tế nhất. Khi đó khả năng thoát nước, chống thấm và nguy cơ ngập úng của dự án đều bộc lộ rõ, giúp người mua có cái nhìn chính xác trước khi quyết định.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 2.

Tại khu vực Keangnam Landmark 72 trên đường Phạm Hùng, mưa lớn gây ngập cục bộ ở các lối vào. Nước dâng cao khiến nhiều việc đi lại của cư dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều người buộc phải lội nước hoặc thuê xe kéo để thoát khỏi vùng ngập.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 3.

Ngập úng cũng được ghi nhận tại khu đô thị Ciputra . Một số tuyến đường nội khu ngập trong biển nước, cục bộ xuất hiện các vị trí ngập sâu. Dù không quá nghiêm trọng như các điểm nóng khác, nhưng cảnh ngập ngay trong khu đô thị cao cấp cũng khiến cư dân lo ngại về hạ tầng thoát nước lâu dài.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 4.

Ngập úng cũng được ghi nhận tại khu đô thị Ciputra . Một số tuyến đường nội khu ngập trong biển nước, cục bộ xuất hiện các vị trí ngập sâu. Dù không quá nghiêm trọng như các điểm nóng khác, nhưng cảnh ngập ngay trong khu đô thị cao cấp cũng khiến cư dân lo ngại về hạ tầng thoát nước lâu dài.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 5.

Việc giao hàng cho cư dân cũng trở nên vất vả. Nước ngập chặn lối, nhiều shipper buộc phải dắt xe, lội bộ hàng chục mét mới có thể vào được sảnh để đưa hàng.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 6.

Dự án The Summit 216 trên đường Trần Duy Hưng đang trong giai đoạn thi công chịu ảnh hưởng nặng nề. Toàn bộ xung quanh dự án chìm trong nước.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 7.

Nước mưa ngập sâu tràn vào bên trong dự án. Nhiều đoạn ngập tới quá đầu gối. Khu vực hầm phải gia cố tạm bằng bao tải cát để ngăn nước tràn xuống. Nhiều phương tiện dù cố chạy lên vỉa hè cho cao vẫn chết máy, buộc người điều khiển phải dắt bộ qua dòng nước.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 8.

Không chỉ các dự án đã xây dựng hay đang thi công, những công trình mới khởi công cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Tại dự án Đông Nam Tố Hữu, mặt tiền giáp đường Tố Hữu bị ngập sâu. Đây cũng là dịp để khách hàng quan sát trực tiếp hệ thống thoát nước và hạ tầng thực tế trước khi quyết định mua nhà.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 9.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Palmy Diamond Vạn Phúc. Bao quanh khu đất nhiều đoạn đường thấp trũng không thoát kịp nước, khiến giao thông bị hạn chế. Dù mới ở giai đoạn đầu, nhưng cảnh ngập úng khiến nhiều khách hàng đặt câu hỏi về giải pháp hạ tầng lâu dài xung quanh dự án.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 10.

Thực tế cho thấy, mưa lớn luôn là thước đo chân thực nhất với bất động sản. Một dự án có thể quảng bá hiện đại, tiện nghi, nhưng chỉ cần vài trận mưa kéo dài là điểm yếu sẽ lộ rõ. Từ hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, cho tới việc quy hoạch nền đất đều được “kiểm chứng” bằng nước mưa.

Thay bạn xem nhà ngày mưa: Keangnam hóa “vịnh”, Ciputra thành “cảng nước sâu”, The Summit 216 chìm trong biển nước - Ảnh 11.

Người mua nhà vì thế thường coi những ngày mưa bão là thời điểm thích hợp nhất để đi xem dự án. Ngập úng xung quanh, hay thậm chí ngập cả công trình đang xây, đều là tín hiệu cảnh báo về chất lượng. Ngược lại, những dự án khô ráo, vận hành ổn định trong mưa lại trở thành “điểm cộng” lớn để thu hút khách hàng.

                                                                    

Tags

chung cư

ngập lụt

ngày mưa

Ciputra

xem nhà

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại