Mới đây, cảnh sát ở tỉnh Trat, Campuchia đang điều tra cái chết của một phụ nữ ở nước này sau khi thi thể của nạn nhân được tìm thấy bên trong một tủ đông lạnh bên ngoài nhà, với một chân bị buộc bằng dây nhựa. Một nhân viên cứu hộ người Thái Lan, Songyot, đã báo cáo việc phát hiện thi thể người hàng xóm của mình cho Đồn cảnh sát Mueang Trat và Tổ chức Sawang Boon Chuay Lue Dhammasatan Trat vào khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Ba, 17 tháng 2 vừa qua.

Anh cho biết người phụ nữ, được xác định là bà We, 51 tuổi, sống gần đó. Anh Songyot nói với các sĩ quan rằng anh đã đến một cây xoài gần nhà bà We và nhận thấy hai chân thò ra từ tủ đông lạnh.

Chiếc tủ đông nằm ngay trước nhà của nạn nhân.

Anh nói rằng một chân của bà bị buộc bằng dây nhựa, điều này đã khiến anh kiểm tra bên trong, nơi anh tìm thấy thi thể của bà We. Anh nói thêm rằng anh thường xuyên nói chuyện với bà We vì nhà của họ ở gần nhau. Anh cho biết bà We mắc một căn bệnh bẩm sinh, và đôi khi anh giúp chăm sóc bà.

Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát Thái Lan điều tra.

Con trai bà We, Somsak, sau đó đã đến hiện trường. Anh ta nói với cảnh sát rằng anh tin mẹ mình có thể đã bị sát hại và việc này có thể liên quan đến mối quan hệ tình cảm của bà với một người đàn ông sống trong khu vực.

Somsak cho biết trước đó anh đã can thiệp khi một người đàn ông trong khu phố bị cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp mẹ anh khi bà đang say rượu.

Tuy nhiên, Somsak nói rằng anh sẽ chấp nhận cái chết của mẹ mình là một tai nạn nếu kết quả khám nghiệm tử thi ủng hộ kết luận đó. Anh nói thêm rằng bà We thường xuyên uống rượu và trở nên ồn ào khi say, nhưng nói rằng bà chưa bao giờ có mâu thuẫn với bất kỳ ai trong khu vực.

Báo ThaiRath đưa tin rằng đoạn video từ camera an ninh ở gần nhà bà We cho thấy bà đang ngồi ở một cái bàn bên ngoài nhà. Bà có vẻ say xỉn nặng trước khi đứng dậy và đi loạng choạng khuất khỏi tầm nhìn của camera.

Cảnh sát cho biết cuộc kiểm tra ban đầu không tìm thấy dấu hiệu bị hành hung trên thi thể bà We, chỉ có những vết xước nhẹ. Cảnh sát cho biết họ sẽ chờ kết quả khám nghiệm tử thi đầy đủ và thu thập thêm bằng chứng trước khi đưa ra kết luận.

