Thắng (43 tuổi) từng làm việc ở một công ty quảng cáo với mức lương khoảng 10 triệu mỗi tháng. Anh cảm thấy mức thu nhập này cũng tạm đủ sống, vì anh thuê một căn nhà trọ, tiền nhà cũng chỉ mất hơn 4 triệu. Nhưng không ngờ một ngày anh bị thất nghiệp. Chủ công ty không còn khả năng duy trì, anh được bồi thường một tháng lương, sau đó công ty đóng cửa.

Ý thức trách nhiệm với gia đình

Tìm mãi không có việc, anh không dám nói với vợ vì sợ nếu cô ấy biết chuyện, gia đình sẽ xào xáo cả lên. Quan trọng nhất là anh không muốn cô ấy lo lắng, vì là đàn ông, anh nên chịu trách nhiệm mọi thứ.

Bây giờ con cái vẫn chưa vào đại học, nếu con đi đại học thì áp lực còn lớn hơn. Mỗi ngày đi sớm về muộn, vợ tưởng anh vẫn đang làm việc ở công ty. Thực tế anh đi sớm về muộn vì đi tìm việc, và cũng không muốn vợ phải lo lắng vì thất nghiệp.

Cho đến một ngày anh thấy một công việc bán thời gian: Giao đồ ăn tận nơi, mỗi ngày muốn giao lúc nào thì giao lúc đó. Mỗi đơn giao thành công có một khoản thu nhập, làm nhiều được nhiều!

Công việc này chỉ cần không ngại cực khổ, lương cũng vài triệu mỗi tháng. Hiện tại anh đang rất cần tiền, nên đã nhận làm. Hai ngày đầu quả thật rất vất vả, hơn nữa mới bắt đầu chưa thạo đường, mỗi ngày giao rất ít đơn, chỉ kiếm được khoảng hơn 100 nghìn. Mỗi lần về nhà, vợ đều hỏi anh đi đâu, sao mồ hôi ướt đẫm khắp người. Anh nói với vợ là tan ca rồi, thấy không có việc gì làm nên đi tập gym cho khỏe.

Anh thật sự rất mệt, nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng khi nghĩ đến chi tiêu trong nhà, anh buộc phải cố gắng. Cuối cùng cũng trôi qua một tháng, anh dần quen với mọi thứ. Từ khi mới bắt đầu chỉ khoảng 100 nghìn một ngày, giờ đã gần 200 nghìn một ngày, một tháng anh có thể kiếm được 5 triệu.

Chỉ cần anh cố gắng thêm một chút, một tháng kiếm 7-8 triệu chắc chắn không thành vấn đề. Vì vợ nhiều lúc buổi tối không có nhà, nên anh có thể nói là làm thêm giờ hoặc đi phòng tập thể dục, tận dụng những cơ hội đó để đi giao đồ ăn.

Thực ra, thói quen đi chơi buổi tối của vợ cũng khiến anh phiền lòng. Anh từng nói với cô ấy về chuyện này, bảo cô ấy đừng cứ tối nào cũng ra ngoài không an toàn. Nhưng vợ anh lại nói cô ấy chỉ đi chơi với bạn bè, mà lại là bạn nữ, có gì phải sợ, họ cũng không đi đâu xa lắm. Tính anh không thích kiểm soát nhiều, đành để cô ấy đi, anh cũng phải đi giao đồ ăn.

Một buổi tối, anh nhận được đơn hàng, mà món ăn trong đơn toàn là những món vợ anh thích. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại có người có cùng khẩu vị với vợ mình đến thế. Anh tự nghĩ không biết người đó có cùng quê với vợ mình không.

Rồi anh lại nghĩ khi tan ca sẽ mua một chút mang về cho vợ ăn, lâu rồi anh chưa mua gì cho cô ấy. Những ngày qua thật sự cô ấy đã vất vả. Sau đó anh theo địa chỉ trong đơn tìm đến khách sạn. Khi gõ cửa thì anh sững người. Người mở cửa lại là vợ anh, thấy vợ mặc áo choàng tắm, anh không nói nên lời...

Lỗi lầm không thể tha thứ

Anh chỉ đặt đồ ăn xuống rồi đi ngay. Càng nghĩ anh càng uất ức, anh đã hy sinh nhiều cho gia đình, vậy mà lại gặp phải tất cả những chuyện này. Người đàn ông đó anh không quan tâm là ai, vợ anh đã làm tổn thương trái tim anh rồi. Dù rất yêu vợ, nhưng anh nghĩ có những chuyện phải quyết định một cách dứt khoát.

Sáng hôm sau vợ anh mới về. Anh chưa kịp buông lời cay đắng thì một tình huống không ngờ lại xảy ra. Vợ anh nói rằng tối qua nhìn thấy một người rất giống anh, đi giao đồ ăn... Sau đó, anh hỏi tối qua cô ấy ở đâu, cô ấy nói ở ngoài với bạn… Rồi anh hỏi có phải cô ấy ở khách sạn với một người đàn ông không. Cô ấy hỏi làm sao anh biết, rồi anh thừa nhận anh chính là người giao đồ ăn.

Hóa ra do anh không vào bên trong, chỉ giao đồ xong rồi đi, vợ anh tưởng là người giao đồ ăn, không nhận ra anh… "Thôi được, ly hôn thôi" - anh quyết định chóng vánh. Vợ anh không giải thích gì, có lẽ cô ấy biết ngày này sớm muộn cũng sẽ đến.

Nỗi niềm của Thắng cũng là nỗi niềm chung của một số đàn ông khác, họ cũng sẽ chọn chia tay. Yêu một người rất nhiều và người ấy phản bội bạn là hai chuyện khác nhau. Bạn có thể yêu cô ấy hết lòng, nhưng nếu đối phương phản bội bạn, bạn cần mạnh dạn đưa ra quyết định.

Một lần không chung thủy, sẽ có lần thứ hai, ba... Dù bạn yêu cô ấy đến đâu, chỉ cần cô ấy xem chuyện phản bội như một thói quen, bạn cũng không nên cho cô ấy cơ hội.