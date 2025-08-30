1. Đóng kín cửa khi bật máy: Lỗi tưởng đúng nhưng hóa ra sai bét

Không ít người tin rằng bếp càng kín thì máy hút mùi càng hoạt động hiệu quả. Nhưng thực tế, máy hút mùi không đơn thuần quạt khói ra ngoài. Nó tạo ra một vùng áp suất thấp quanh khu vực nấu ăn, từ đó kéo không khí và khói dầu vào.

Nếu căn bếp đóng kín, lượng không khí bên trong dần cạn kiệt, khiến áp suất cân bằng lại, dòng khí không còn đủ lực để cuốn dầu mỡ đi. Kết quả: khói dầu chỉ quẩn quanh trong bếp, bám chặt vào tường, trần và cả phổi của bạn.

Cách khắc phục: Luôn chừa khe cửa, hoặc hé cửa sổ nhỏ khi bật máy. Không cần mở toang, chỉ cần cho không khí mới có đường vào là đủ.

2. Vừa tắt bếp đã tắt máy: Thói quen giết hiệu quả hút mùi

Nhiều người nấu xong liền tắt máy để tiết kiệm điện, nhưng đây chính là sai lầm lớn. Dù máy hút mùi có hiệu suất cao, vẫn còn ít nhất 10% dầu mỡ và 5% mùi đã kịp thoát ra không khí. Nếu bạn tắt máy ngay, toàn bộ phần dầu và mùi này sẽ bám lại trong căn phòng, khiến nhà ám mùi nặng suốt nhiều giờ.

Bí quyết: Luôn để máy chạy thêm 3–5 phút sau khi nấu. Đây mới là lúc máy quét sạch không khí, trả lại gian bếp trong lành. Một số dòng máy đời mới có tính năng tự động trễ giờ tắt, đừng dại mà vô hiệu hóa nó.

3. Lười vệ sinh khay dầu: Cái bẫy khiến máy nhanh lụi đời

Hơn một nửa người dùng chỉ vệ sinh khay dầu 6 tháng – 1 năm/lần. Trong khi đó, lượng dầu mỡ tích tụ sẽ gây áp lực ngược, khiến dầu không kịp chảy xuống khay mà bám ngược lên cánh quạt.

Khi đó, lá quạt dính đặc dầu mỡ, vừa làm giảm tốc độ quay, vừa khiến tính năng tự làm sạch mất tác dụng. Đến lúc bắt buộc phải tháo ra rửa, bạn sẽ phải chi tiền triệu, mà sau mỗi lần tháo lắp, độ kín và độ bền của máy đều giảm sút.

Giải pháp: Hãy coi vệ sinh khay dầu là thói quen hàng tháng. Chỉ vài phút lau rửa nhẹ nhàng, bạn sẽ tiết kiệm được cả khối tiền sửa chữa về sau.

4. Bỏ quên tính năng tự làm sạch: Vũ khí thầm lặng ít ai chịu dùng

Ngày nay, đa số máy hút mùi đều có nút tự làm sạch, nhưng nghịch lý là rất ít người dùng đến. Tính năng này thực chất là trợ thủ hạng nặng: máy sẽ đun nước thành hơi, làm tan chảy dầu mỡ rồi quay cánh quạt với tốc độ cao để hất bỏ.

Không chỉ giúp máy sạch bóng, tính năng này còn duy trì tốc độ hút gió, ngăn ngừa hỏng hóc bên trong. Một số gia đình duy trì thói quen 1 tháng/lần đã giữ cho máy hoạt động mạnh mẽ suốt 5–7 năm mà chưa từng phải tháo rửa.

Đừng tiếc vài phút nhấn nút, vì đây chính là cách đơn giản nhất để “hồi sinh” sức mạnh máy hút mùi.

5. Giờ nấu trùng với hàng xóm: Nguyên nhân ít ai ngờ

Vấn đề này xảy ra phổ biến ở chung cư cao tầng. Nếu máy hút mùi của bạn có công suất thấp, trong khi nhiều hộ cùng lúc bật máy, áp lực trong ống thoát chung sẽ tăng cao. Khi đó, máy hút mùi của bạn có thể… hút vào được nhưng lại không đẩy ra nổi, khiến khói dầu mắc kẹt trong bếp.

Mẹo đơn giản: Chọn nấu ăn lệch giờ cao điểm. Ví dụ, thay vì bật bếp cùng lúc với giờ cơm tối của cả tòa nhà, hãy làm sớm hoặc muộn hơn một chút. Bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt.

Máy hút mùi không phải lúc nào cũng “hỏng” như nhiều người tưởng. 80% vấn đề chỉ đơn giản nằm ở cách bạn sử dụng. Nếu duy trì 5 thói quen đúng trên, bạn sẽ nhận ra chiếc máy tưởng chừng "ốm yếu" lại mạnh mẽ trở lại, căn bếp trong lành và cả gia đình đều dễ chịu hơn.