Thắp hương từ lâu đã là một thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, không chỉ vào dịp lễ Tết mà còn trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là cách thể hiện sự tưởng nhớ tổ tiên và cũng là lúc mỗi người tìm đến sự tĩnh tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng để ý rằng, sau khi thắp hương xong, cách ứng xử trong không gian sống cũng quan trọng không kém. Nhiều người chỉ chú ý đến việc khấn vái mà quên mất những hành động ngay sau đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến không khí trong gia đình.

Dưới đây là 3 điều nên tránh sau khi thắp hương để giữ sự hài hòa và yên ổn trong nhà.

1. Tránh to tiếng, tranh cãi ngay sau khi thắp hương

Đây là điều dễ gặp nhất trong sinh hoạt hàng ngày. Không ít gia đình vẫn nói chuyện lớn tiếng, thậm chí xảy ra mâu thuẫn khi hương còn đang cháy. Dù nhìn theo góc độ tâm linh hay đơn giản là đời sống thường ngày, việc này đều khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề. Một không gian vừa mang tính tĩnh lặng lại ngay lập tức bị phá vỡ bởi tranh cãi sẽ dễ khiến các thành viên cảm thấy khó chịu, lâu dần hình thành sự căng thẳng và va chạm không đáng có.

2. Không nên vội vàng quét dọn khu vực bàn thờ

Sau khi thắp hương, nhiều người có thói quen thấy tàn hương rơi xuống sàn hoặc bám quanh khu vực bàn thờ là lập tức lấy chổi quét dọn ngay cho sạch sẽ. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người lớn tuổi, việc dọn dẹp quá vội vàng trong thời điểm này là không cần thiết, thậm chí còn bị cho là thiếu sự chừng mực. Lý do là khi hương vừa cháy xong, khói vẫn còn lưu lại trong không gian, tàn hương cũng chưa thực sự “lắng xuống”. Nếu quét mạnh tay, tàn hương rất dễ bay ngược lên, bám vào đồ đạc hoặc lan ra khắp phòng, khiến việc dọn dẹp sau đó càng mất thời gian hơn. Chưa kể, khu vực thờ tự vốn cần sự nhẹ nhàng, nên những thao tác vội vàng, mạnh tay cũng dễ làm mất đi sự trang nghiêm cần có.

Thay vào đó, nên đợi một khoảng thời gian ngắn để không gian ổn định trở lại, sau đó lau dọn nhẹ nhàng bằng khăn sạch hoặc gom tàn hương một cách cẩn thận. Cách làm này vừa đảm bảo vệ sinh, vừa giữ được sự gọn gàng mà không gây xáo trộn không gian xung quanh.

3. Giữ tâm thế bình tĩnh, tránh vội vàng làm việc nặng

Sau khi thắp hương, nhiều người quay lại ngay với công việc bận rộn, thậm chí làm những việc nặng hoặc dễ gây căng thẳng. Thực tế, đây là lúc nên giữ trạng thái nhẹ nhàng một chút để cơ thể và tinh thần được cân bằng. Việc chuyển từ trạng thái tĩnh sang vội vã quá nhanh đôi khi khiến chính bản thân cảm thấy mệt mỏi, dễ cáu gắt và ảnh hưởng đến không khí chung trong nhà. Khoảng thời gian ngắn sau khi thắp hương cũng có thể xem như một “khoảng nghỉ” để mọi người chậm lại, điều chỉnh nhịp sinh hoạt trước khi tiếp tục công việc. Giữ được sự bình tĩnh và nhịp độ ổn định không chỉ giúp tinh thần dễ chịu hơn mà còn góp phần duy trì bầu không khí hài hòa trong gia đình.

Nhìn chung, những điều cần tránh sau khi thắp hương không quá phức tạp, chủ yếu nằm ở cách mỗi người giữ gìn sự nhẹ nhàng trong sinh hoạt. Chỉ cần chú ý một chút trong những thời điểm nhỏ như vậy cũng đủ để giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn và hạn chế những va chạm không đáng có trong gia đình.