Thắp hương nên đóng hay mở cửa?

Việc đóng cửa hay mở cửa khi thắp hương là một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại được nhiều gia đình quan tâm.

Khi thắp hương, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, lựa chọn thời điểm phù hợp, nhiều người còn băn khoăn về một vấn đề khác: Khi thắp hương nên mở cửa hay đóng cửa? Có người cho rằng nên đóng kín cửa để giữ sự yên tĩnh, trang nghiêm cho không gian thờ cúng; trong khi đó, nhiều gia đình lại có thói quen mở cửa để không khí được lưu thông, tạo cảm giác thoáng đãng hơn. Vậy đâu mới là cách làm phù hợp?

Không có quy tắc bắt buộc phải đóng hay mở cửa khi thắp hương

Theo quan niệm dân gian, không gian thờ cúng cần được giữ gìn sự sạch sẽ, trang nghiêm và thanh tịnh. Vì vậy, việc mở hay đóng cửa khi thắp hương không được xem là một nguyên tắc bắt buộc, mà điều quan trọng hơn vẫn nằm ở sự thành kính và thái độ của gia chủ trong quá trình thờ cúng.

Tuy nhiên, nhiều gia đình thường có thói quen mở hé cửa hoặc mở cửa sổ khi thắp hương để không khí trong nhà được lưu thông, đặc biệt trong những dịp cần thắp nhiều hương hoặc tại những không gian nhỏ, ít thông gió. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng khói hương bị giữ lại quá lâu, gây cảm giác bí bách, khó chịu trong nhà. Dù vậy, gia chủ cũng không nên mở cửa quá rộng, nhất là khi bàn thờ đặt ở khu vực có luồng gió mạnh. Gió lùa có thể khiến tàn hương bay ra ngoài, làm ảnh hưởng đến sự sạch sẽ của khu vực thờ cúng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cách phù hợp nhất là giữ không gian vừa yên tĩnh, vừa thông thoáng, đảm bảo sự trang nghiêm trong lúc thắp hương.

Nên ưu tiên mở cửa để không gian thông thoáng

Trong quan niệm truyền thống, việc mở cửa được xem là cách giúp không gian trở nên thông thoáng, đón nhận sự lưu chuyển của không khí trong nhà. Đặc biệt vào những ngày lễ, Tết, rằm hoặc mùng 1, khi gia đình thường thắp nhiều hương hơn bình thường, việc để không gian thoáng đãng sẽ giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh yếu tố tâm linh, việc mở cửa còn có lợi về mặt sinh hoạt. Khói hương nếu tích tụ lâu trong phòng kín có thể gây mùi nồng, ảnh hưởng đến chất lượng không khí, đặc biệt với những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc người nhạy cảm với mùi hương. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn cách mở cửa nhẹ nhàng, vừa giữ được sự trang nghiêm cho việc thờ cúng, vừa đảm bảo không gian sinh hoạt thoải mái.

Đóng kín cửa khi thắp hương có thực sự cần thiết?

Một số người có thói quen đóng cửa khi thắp hương vì cho rằng cần giữ sự riêng tư, yên tĩnh hoặc tránh để khói hương bay ra ngoài. Tuy nhiên, việc đóng kín hoàn toàn không phải lúc nào cũng phù hợp, nhất là trong những căn phòng nhỏ hoặc không gian ít thông gió. Nếu bàn thờ đặt ở phòng khách rộng rãi, thoáng khí, gia chủ có thể linh hoạt điều chỉnh việc mở hoặc đóng cửa tùy hoàn cảnh. Điều quan trọng là tránh để khu vực thờ cúng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn lớn, bụi bẩn hoặc luồng gió mạnh. Thay vì quá chú trọng vào việc phải đóng hay mở cửa, gia đình nên quan tâm nhiều hơn đến việc giữ bàn thờ sạch sẽ, sắp xếp đồ thờ gọn gàng và duy trì sự trang nghiêm trong quá trình thắp hương.

Những lưu ý khi thắp hương để giữ sự trang nghiêm

Bên cạnh việc điều chỉnh không gian khi thắp hương, gia chủ cũng nên chú ý một số điều cơ bản:

Giữ khu vực bàn thờ sạch sẽ, tránh để nhiều đồ dùng không liên quan xung quanh.

Kiểm tra hương sau khi thắp để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ cháy lan.

Không nên để khói hương quá dày đặc trong phòng kín.

Lựa chọn loại hương có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế những loại tạo quá nhiều khói hoặc mùi quá nồng.

Khi thắp hương nên giữ thái độ thành kính, tránh làm việc riêng hoặc gây ồn ào gần khu vực thờ cúng.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo