Bật đèn thờ khi thắp hương ban ngày có phải việc bắt buộc?

Ở nhiều gia đình, mỗi khi thắp hương, mọi người thường có thói quen bật đèn thờ bất kể sáng hay tối. Song cũng có những gia đình chỉ sử dụng đèn thờ vào buổi tối hoặc những ngày lễ, Tết, bởi ban ngày khu vực thờ cúng đã có đủ ánh sáng tự nhiên. Sự khác biệt trong thói quen này khiến không ít người băn khoăn liệu thắp hương ban ngày mà không bật đèn thờ có được hay không.

Thắp hương ban ngày có nhất thiết phải bật đèn thờ?

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, ánh sáng từ đèn thờ tượng trưng cho sự ấm áp, góp phần tạo nên không gian trang nghiêm và thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Tuy nhiên, việc bật đèn thờ khi thắp hương ban ngày không phải là quy định bắt buộc trong thờ cúng. Mỗi gia đình có thể duy trì thói quen riêng, tùy theo phong tục, cách bố trí bàn thờ và điều kiện sinh hoạt.

Nếu bàn thờ được đặt ở phòng khách, gần cửa sổ hoặc trong căn phòng có đủ ánh sáng tự nhiên, gia đình hoàn toàn có thể thắp hương mà không cần bật thêm đèn thờ. Ngược lại, với những phòng thờ ít cửa sổ, nằm sâu bên trong nhà hoặc có rèm che, việc bật đèn ngay cả vào ban ngày cũng khá hợp lý. Ánh sáng giúp mọi người dễ dàng quan sát khi châm hương, đặt lễ, đồng thời tạo cảm giác ấm cúng cho khu vực thờ tự.

Như vậy, việc có bật đèn thờ hay không nên dựa trên điều kiện thực tế và nếp sinh hoạt của gia đình, thay vì lo lắng rằng không bật đèn sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩa của việc thờ cúng.

3 điều nên lưu ý khi sử dụng đèn thờ

Dù chỉ bật đèn khi thắp hương hay duy trì ánh sáng trên bàn thờ suốt ngày đêm, các gia đình cũng nên lưu ý một số điều dưới đây để vừa giữ được sự trang nghiêm của không gian thờ cúng, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

1. Lựa chọn ánh sáng phù hợp

Khu vực thờ cúng không cần sử dụng ánh sáng quá mạnh. Các gia đình có thể lựa chọn đèn có ánh sáng vàng ấm, dịu nhẹ, vừa đủ để quan sát các vật phẩm trên bàn thờ, vừa giữ được sự trang nghiêm của không gian.

2. Không nhất thiết phải bật đèn suốt ngày đêm

Nếu gia đình có thói quen bật đèn mỗi khi thắp hương, sau khi hoàn tất việc thờ cúng, mọi người có thể tắt đèn nếu không còn nhu cầu sử dụng. Việc này giúp tiết kiệm điện, hạn chế thời gian thiết bị hoạt động liên tục. Với những gia đình muốn duy trì ánh sáng trên bàn thờ thường xuyên, nên ưu tiên đèn LED công suất thấp, có chất lượng đảm bảo và kiểm tra định kỳ dây dẫn, phích cắm.

3. Chú ý khoảng cách giữa đèn thờ và các vật dễ cháy

Bàn thờ thường có nhiều vật dụng như hoa, giấy lễ, khăn phủ hoặc đồ trang trí bằng gỗ. Khi bố trí đèn, cần tránh để bóng đèn tỏa nhiệt cao tiếp xúc trực tiếp với những vật dụng này. Dây điện cũng nên được sắp xếp gọn gàng, tránh đặt sát bát hương hoặc những vị trí tàn hương có thể rơi xuống. Nếu sử dụng đèn dầu thay cho đèn điện, tuyệt đối không để đèn cháy khi không có người trông coi.

Tóm lại, thắp hương ban ngày không nhất thiết phải bật đèn thờ. Điều quan trọng hơn là giữ khu vực thờ cúng sạch sẽ, trang nghiêm, duy trì sự thành kính và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.