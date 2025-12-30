Thao tác "3 KHÔNG" sau khi chấp nhận điều khoản mới của Zalo

Việc Zalo cập nhật điều khoản sử dụng và chính sách dữ liệu cá nhân thời gian gần đây đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người dùng.

Nội dung điều khoản mới mở rộng phạm vi thu thập, xử lý dữ liệu, đồng thời yêu cầu người dùng phải chấp nhận để tiếp tục sử dụng dịch vụ, nếu không tài khoản có thể bị khóa và xóa sau một thời gian nhất định. Diễn biến này không chỉ tạo ra làn sóng lo ngại về quyền riêng tư, mà còn khiến nhiều người dùng chủ động tìm cách tự bảo vệ mình.

Ảnh minh họa

Thao tác "3 KHÔNG" làm được trên mọi điện thoại

Trong bối cảnh đó, trên mạng xã hội xuất hiện chia sẻ cho thấy người dùng dù vẫn chấp nhận điều khoản mới để duy trì liên lạc, nhưng đã chủ động điều chỉnh cài đặt nhằm hạn chế rủi ro dữ liệu. Người dùng tên Tống.T.N là một ví dụ.

Chia sẻ công khai trên trang cá nhân, Tống.T.N cho biết anh đã thực hiện thao tác "3 KHÔNG" trên thiết bị của mình. Các thao tác được đánh giá là đơn giản và có thể thực hiện trên hầu hết các dòng điện thoại thông minh hiện nay.

Cụ thể, đầu tiên là không chia sẻ vị trí. Việc tắt quyền truy cập vị trí giúp hạn chế khả năng ứng dụng ghi nhận thói quen di chuyển, lịch sinh hoạt hay những thông tin mang tính riêng tư gắn với đời sống cá nhân của người dùng.

Thao tác thứ hai là không cho phép gợi ý kết bạn. Nhiều người cho rằng tính năng này có thể làm lộ hoặc mở rộng các mối quan hệ cá nhân ngoài mong muốn, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu quan hệ xã hội ngày càng được xem là tài nguyên có giá trị.

Cuối cùng, người dùng lựa chọn không cấp quyền truy cập toàn bộ ảnh, video và tài liệu trong máy. Thay vì cho phép ứng dụng tiếp cận toàn bộ thư viện, họ chỉ cho phép truy cập từng nội dung cụ thể khi thực sự cần chia sẻ. Cách làm này giúp người dùng giữ quyền kiểm soát trực tiếp đối với dữ liệu cá nhân lưu trữ trên thiết bị.

Trước đó, điều khoản mới của Zalo đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ một bộ phận người dùng. Tuy nhiên, trên các diễn đàn và mạng xã hội, bên cạnh những lời kêu gọi xóa ứng dụng hoặc chuyển sang nền tảng khác, cũng xuất hiện không ít quan điểm ôn hòa hơn. Nhóm người dùng này cho rằng, trong khi chờ các cơ quan quản lý làm rõ tính pháp lý và mức độ phù hợp của điều khoản, việc tự điều chỉnh cài đặt cá nhân là giải pháp thiết thực nhất để bảo vệ quyền riêng tư.

Góc nhìn chuyên gia: Không ứng dụng nào an toàn tuyệt đối

Liên quan đến tranh luận xoay quanh điều khoản dữ liệu mới của Zalo, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ với VOV, cho rằng việc các nền tảng số cập nhật điều khoản thu thập và xử lý dữ liệu là điều không hiếm gặp. Theo ông, hầu hết các ứng dụng lớn trên thế giới đều vận hành dựa trên dữ liệu người dùng để duy trì dịch vụ, cải thiện tính năng và tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Hiếu PC nhấn mạnh rằng không có ứng dụng nào an toàn tuyệt đối, và rủi ro chỉ có thể được giảm thiểu chứ không thể triệt tiêu hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, người dùng cần chủ động đọc kỹ điều khoản, hiểu rõ mình đang cho phép điều gì, đồng thời sử dụng các công cụ cài đặt sẵn có trên thiết bị để kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Ảnh minh họa

Theo chuyên gia này, việc người dùng lựa chọn hạn chế quyền truy cập, tắt bớt các tính năng không cần thiết hay cân nhắc nền tảng sử dụng là quyền chính đáng. Điều khoản mới của Zalo hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng xem xét, đánh giá dưới góc độ pháp lý và cạnh tranh. Trong kỷ nguyên số, quyền riêng tư không chỉ phụ thuộc vào chính sách của doanh nghiệp, mà còn nằm ở cách mỗi người dùng chủ động kiểm soát chiếc điện thoại trong tay mình.

Ở một diễn biến khác, vẫn rất nhiều người chia sẻ quan điểm của cá nhân trên mạng xã hội rằng họ thấy lo ngại về hoạt động vừa qua của Zalo. Mới nhất, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã mời VNG (công ty mẹ của Zalo) lên làm việc, giải trình về vấn đề này.



