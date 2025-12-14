Mở cửa lò vi sóng khi đang quay thức ăn có sao không? Rất nhiều người đang hiểu nhầm

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Khi lò vi sóng đang hoạt động, bạn có nên mở cửa giữa chừng một cách đột ngột không?

A Hoàn toàn có thể, không ảnh hưởng gì B Không, nên hạn chế tối đa C Chỉ mở khi thức ăn bị bắn tung tóe D Mở nhanh sẽ an toàn hơn mở chậm