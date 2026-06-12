Tháo gỡ vướng mắc thu hồi đất tại các dự án 137.000 tỷ ở đặc khu lớn nhất Việt Nam

Lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, địa phương vẫn gặp khó khăn khi xử lý các trường hợp thu hồi đất có nhiều hộ gia đình (bố mẹ, các con) cùng sinh sống nhưng chưa đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Theo Báo Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa làm việc với UBND tỉnh An Giang cùng một số bộ, ngành về chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại đặc khu Phú Quốc, phục vụ các dự án Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027 hiện đạt khoảng 75%, trong đó nhiều dự án đã hoàn thành 100%. Các nhà thầu cơ bản đã được bàn giao đủ mặt bằng theo kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn khi xử lý các trường hợp thu hồi đất có nhiều hộ gia đình (bố mẹ, các con) cùng sinh sống nhưng chưa đủ điều kiện thụ hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Đại diện các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ cùng tỉnh An Giang đã trao đổi về cơ sở pháp lý, thực tiễn triển khai và kinh nghiệm từ các địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, bảo đảm không làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án phục vụ APEC 2027.

Các ý kiến thống nhất nguyên tắc, việc xử lý chỉ áp dụng đối với các thửa đất phục vụ dự án APEC 2027; không hợp thức hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới, bảo đảm đúng thẩm quyền. Đồng thời, cần phân biệt rõ giữa các hộ dân thực sự không có chỗ ở khác với các trường hợp mua bán đất mang tính đầu cơ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị tỉnh An Giang xây dựng phương án tổng thể đối với các trường hợp nhiều hộ cùng sinh sống trên một thửa đất nhưng không có nơi ở khác, bảo đảm mỗi hộ có chỗ ở phù hợp.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho các dự án APEC 2027 là nhiệm vụ cấp bách, cần xử lý ngay trên cơ sở đúng pháp luật, đúng thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang cùng các bộ liên quan rà soát chặt chẽ cơ sở pháp lý, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm từng cơ quan; xử lý dứt điểm các vướng mắc theo đúng quy định, không để kéo dài, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đặc biệt là quyền có nơi ở hợp pháp theo Hiến pháp.

Hai Phó Thủ tướng thống nhất giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với tỉnh An Giang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ, cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt theo Nghị quyết 206 (có hiệu lực từ 24/6/2025 đến 28/2/2027) để xử lý các vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

Tỉnh An Giang có trách nhiệm rà soát, phân loại đúng đối tượng được bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm chỉ áp dụng đối với các hộ dân thực tế sinh sống trên đất bị thu hồi và không có chỗ ở khác; đồng thời chịu trách nhiệm về số liệu, kết quả thực hiện, không để phát sinh khiếu kiện, sai phạm.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại An Giang và các địa phương khác để đưa vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024, trình Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới.

Tỉnh An Giang đang triển khai 21 dự án trên địa bàn đảo Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 137.138 tỷ đồng nhằm phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Trong đó, nhóm dự án đầu tư công có hỗ trợ từ ngân sách trung ương đạt 20.166 tỷ đồng, còn lại 116.972 tỷ đồng thuộc các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.