Thanh Tuyền: "Tôi sống là tính chỉ sống trong 24 tiếng đồng hồ thôi"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về quan điểm sống của mình ở tuổi U80.



Thanh Tuyền

Bà nói: "Tôi nói thật, tôi phải cảm ơn ơn trên đã cho tôi một cuộc đời như vậy. Ngay từ khi mới từ Đà Lạt về Sài Gòn tôi đã được lăng xê và nổi tiếng chỉ sau vài tháng. Tôi không dám nói mua nhà lầu xe hơi nhưng đúng là tôi muốn gì có đó. Ví dụ, tôi chỉ cần bảo là muốn mua một cái nhà ở Đà Lạt là có ngay.

Tôi phải nói cảm ơn ơn trên. Kiếp người thực sự vô thường lắm nên tôi tự thấy mình quá viên mãn rồi. Tôi nói thật, tôi sống bây giờ là sống từng giây từng phút. Tôi sống là tính chỉ sống trong 24 tiếng đồng hồ thôi vì cuộc đời này vô thường quá.

Tôi không biết ngày mai hay lát nữa làm sao, có gì xảy ra. Mỗi tối trước khi đi ngủ tôi đều niệm Phật và xin trong 24 tiếng đồng hồ nữa sẽ không làm gì sai hết. Sau đó, tôi ngủ ngon.

Ví dụ, trong cách đối xử với con cái, tôi luôn phải tự hỏi mình làm thế có sai không. Tôi phải suy nghĩ kỹ để lỡ ngay sau đó có tắt thở cũng không mang nặng điều gì trong lòng. Đó là sự thật con người tôi.

Cũng như lí do tôi có mặt ở đây với Vân Sơn vì tôi nghĩ không tới không được. Vợ chồng Vân Sơn thương tôi như thế thì tôi còn tiếc gì, rồi lỡ mai tôi ra đi lại không kịp gặp Vân Sơn để lại nuổi tiếc.

Tôi nghĩ, Vân Sơn bây giờ đã đầy đủ rồi không cần phải câu view kiếm tiền như nhiều người khác. Nhưng Vân Sơn muốn làm cái này để làm tư liệu cho sau này, để mình có kỷ niệm với nhau.

Có nhiều điều đôi khi mình muốn nói mà nói không được vì không phù hợp hoàn cảnh, không khí. Phải nói với người hiểu biết, hợp với mình thì mới nói được. Nói với người không hiểu được mình, không hiểu được cái ý mình muốn nói thì sai lệch nên tôi không muốn.

Nhiều người cũng mời tôi lên talkshow nhưng tôi từ chối, con dâu tôi Ngọc Huyền cũng làm Youtube nhưng tôi cũng không lên nói".