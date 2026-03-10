Thanh Tuyền tới nhà Khánh Ly: "Không biết đứa nào đi trước đứa nào đi sau"

Vừa qua, danh ca Thanh Tuyền đã tới thăm nhà danh ca Khánh Ly tại Mỹ. Được biết, dù không cùng dòng nhạc nhưng Khánh Ly và Thanh Tuyền vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết với nhau. Cả hai cũng từng nhiều lần song ca với nhau trên sân khấu, tạo nên những màn kết hợp độc đáo, ăn ý.



Khánh Ly và Thanh Tuyền

Khánh Ly và Thanh Tuyền cũng là thế hệ nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên, cùng đặt những viên gạch nền móng để xây dựng nền âm nhạc cho cộng đồng người Việt tại nước ngoài, từ Mỹ sang châu Âu, châu Úc.

Vì thế, hai nữ danh ca có nhiều kỷ niệm sâu sắc với nhau khi cùng đi show chung, ở chung, sống chung, sinh hoạt chung.

Khánh Ly từng chia sẻ: "Thời gian đó, ca sĩ bên Việt Nam chưa qua hải ngoại nhiều. Suốt mấy năm liên tiếp, năm nào cũng chỉ có ba bà già là tôi, Thanh Tuyền và Giao Linh qua Đức hát.

Đi hát xong, tôi và Thanh Tuyền, Giao Linh về nhà người Việt Nam nghỉ, nằm ở hai đầu ghế salon, mở cải lương lên nghe. Vừa nằm nghe cải lương tôi vừa khóc, nước mắt chảy ra.

Tôi khóc mà không dám cho Thanh Tuyền thấy. Thanh Tuyền khóc cũng không dám cho tôi thấy. Đến lúc hai đứa nhìn nhau, mắt đứa nào cũng đỏ hoe, toàn nước mắt.

Rồi tôi nấu cơm, Thanh Tuyền rửa chén, Giao Linh xách đồ, chia công việc rõ ràng. Chúng tôi là đàn bà, đến nhà người ta ở nhờ thì phải làm.

Sáng dậy, chúng tôi tự động lấy thịt ra rồi nấu cơm, làm đồ ăn, mời cả chủ nhà ăn luôn, vui lắm".

Tại nhà mình, Khánh Ly dẫn Thanh Tuyền ra thăm khu vườn sau nhà, nơi bà chăm chút, trồng nhiều loại cây và thường mời các nhạc sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ tới chơi, trò chuyện.

Khánh Ly tự tay dẫn Thanh Tuyền đi và giới thiệu cho Thanh Tuyền từng góc vườn, nơi có nhiều kỷ niệm của bà với các nghệ sĩ, nhạc sĩ đã qua đời. Bà nói: "Hồi cây khế này ra quả, tôi còn khoe với ông Trầm Tử Thiêng rằng khế này có trái rồi anh ơi. Ngoài khế ra, tôi còn trồng xoài, ổi, bơ… Cây nào cũng nhiều trái".

Thanh Tuyền ngắt một quả nhãn trong vườn ăn và hỏi Khánh Ly: "Liệu kiếp sau có gặp nhau không? Hai đứa cứ nắm tay thế này không biết đứa nào đi trước đứa nào đi sau. Nhưng tao đi trước mày phải bên cạnh mà mày đi trước thì tao cũng bên cạnh".

Khánh Ly nắm chặt tay Thanh Tuyền nói: "Nếu có nợ thì kiểu gì kiếp sau cũng gặp nhau. Tao nợ mày, mày nợ tao".