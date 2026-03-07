Danh ca Khánh Ly tuổi 81: Tôi tiếc vì không làm được những điều này ở tuổi 20

Mới đây, danh ca Khánh Ly đã có mặt tại Hà Nội và xuất hiện trong buổi lễ ra mắt cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly.



Danh ca Khánh Ly

Dự án do tiến sĩ Bùi Quang Ngọc làm chủ nhiệm; doanh nhân – ca sĩ Quang Thành giữ vai trò chủ biên và thực hiện. Tại buổi lễ, nữ danh ca chia sẻ: "Tôi chỉ được nghe Quang Thành sẽ thực hiện những kỷ niệm trên bước đường làm nghề của tôi thôi. Tôi cũng không biết Quang Thành sẽ làm những gì và hôm nay tôi mới biết rõ hơn.

Đối với tôi, đây không phải một chuyện nhỏ mà là niềm vui, phần thưởng rất lớn cho một đời người như tôi, nhất là ở giai đoạn cuối của cuộc đời như tôi. Tôi luôn hãnh diện vì là người Hà Nội.

Tôi không dám nói về những hình ảnh quay về tôi trong cuốn tư liệu. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi để mọi người nhìn thấy tôi khi đã già, không được đẹp.

Tôi chỉ tiếc rằng, vì sao ở tuổi 20, 30 tôi không được thực hiện những điều này mà phải đợi đến khi 81 tuổi rồi, tức là chỉ vài bước nữa thôi là tôi đi tới mồ của mình thì tôi mới được làm dự án này, được sự quý mến của mọi người tại Việt Nam, ở khắp nơi tôi đã đi qua.

Tôi mang ơn rất nhiều, tất cả những người tôi đã gặp trên đường đi của mình. Tôi chẳng biết nói gì hơn. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng được nhận những điều quý giá như vậy.

Mọi người cứ an ủi tôi đi vì tôi rất cần những lời an ủi. Người mà không đẹp, không có tài như tôi thì cần những lời an ủi như vậy".

Theo Khánh Ly, cuốn sách giống như một cuốn băng ghi lại những lát cắt đời sống của bà, nơi bà có cơ hội nhìn lại chính mình và nói ra những điều từng cất giữ rất lâu.