Thanh Tuyền: "Tôi chỉ cần bảo muốn một căn nhà ở Đà Lạt là có ngay"

Tùng Ninh |

"Tôi không dám nói mua nhà lầu xe hơi nhưng đúng là tôi muốn gì có đó" – Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về giai đoạn đầu sự nghiệp của mình.

Bà nói: "Hồi xưa tôi hát như cái máy, ai đưa gì cũng hát, cứ nhạc sĩ đưa bài mới là hát rồi thu âm cho kịp phát hành băng đĩa, cứ hát là hát, hát không cần biết gì hết.

Đến một thời điểm, tôi phải tự nhìn nhận lại giọng hát của mình để thay đổi, nghiên cứu chỗ nào nên bớt lại, đừng khoe giọng quá mức. Tôi nói thật, tôi thích nghe tôi hát bây giờ hơn vì tôi hát bằng trái tim, bằng tất cả kinh nghiệm mấy chục năm qua, cả kinh nghiệm ngoài đời sống lẫn trong nghề.

Bây giờ, tôi lột tả hết một bài hát được, còn hồi xưa tôi hát chỉ để phô trương giọng là chính, vì lúc đó tôi đã bị gì đâu, đã trải qua đau khổ, thăng trầm gì đâu.

Nhiều người còn nói nghe tôi hét chứ không phải hát. Nhưng tôi phải tự nhìn lại mình và thấy rằng họ nói đúng. Tôi phải cảm ơn người ta vì đã nhận xét như vậy. Họ nói tôi hát chói chỗ nào, tôi phải ngồi nghiên cứu lại.

Chính tôi nghe lại tôi hát ngày xưa còn ớn quá, non nớt còn trẻ nên giọng mạnh quá. Cuộc đời tôi lúc đó đang nở hoa nên hát mạnh quá.

Tới sau này tôi ngồi nghe lại bản thu hồi xưa mới tự hỏi, sao hồi đó tôi có thể nổi tiếng được. Tôi chỉ được cái giọng trong trẻo, khỏe chứ chưa có hồn. Nhiều người nghe nhạc sành điệu chưa chấp nhận tôi".

Danh hài Vân Sơn nghe vậy liền lên tiếng: "Hồi đó mà được ký độc quyền thu băng cho các trung tâm băng nhạc như chị Thanh Tuyền là giàu lắm. Có nhiều ca sĩ ký độc quyền một cái là mua nhà lầu xe hơi".

Thanh Tuyền lên tiếng: "Giàu thì không giàu vì tôi không biết đến tiền. Tôi không dám nói mua nhà lầu xe hơi, nhưng đúng là tôi muốn gì có đó. Ví dụ, tôi chỉ cần bảo là muốn mua một cái nhà ở Đà Lạt là có ngay".

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
