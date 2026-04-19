Thanh Tuyền nói thẳng 1 đàn em: "Xin lỗi, tôi không tin gì hết"

Tùng Ninh |

"Hồi xưa thì tôi tin bói toán lắm, làm gì cũng đi xem bói", Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Vân Sơn đã nhận định về danh ca Thanh Tuyền. Anh nói: "Thần số học đang là bộ môn bói toán thịnh hành bây giờ. Chị Thanh Tuyền sinh ngày 19 tháng 10 năm 1948 thì thần số học của chị là số 7.

Thanh Tuyền nói thẳng 1 đàn em: "Xin lỗi, tôi không tin gì hết"- Ảnh 1.

Vân Sơn

Những người số 7 như chị Thanh Tuyền là người suy nghĩ sâu sắc về một sự việc. Chị không bao giờ tin lời người ta nói mà phải tự chị thấy, khám phá ra thì chị mới tin.

Tiếp đó, chị còn là người lận đận về tình cảm, phải trải qua đôi lần dang dở về tình duyên, vợ chồng. Nhưng chị lại là người truyền cảm hứng cho tất cả mọi người ngoài kia. Chị đã chọn được nghề đúng với nghề của người số 7 là làm nghệ sĩ, đứng trên sân khấu để truyền cảm hứng cho mọi người".

Thanh Tuyền nghe vậy liền nói thẳng: "Xin lỗi, tôi không tin gì hết. Hồi xưa thì tôi tin bói toán lắm, làm gì cũng đi xem bói. Nhưng bây giờ tôi không tin bói toán nữa. Không có ông thầy bói nào nói trúng tôi lắm, nhiều khi còn sắp bài ra rồi, mà còn nói không hề đúng về tôi.

Cuộc sống này tôi đã chứng kiến hết rồi. Dù là tỷ phú giàu sang, quyền lực, đẹp đẽ rồi đến cuối cùng cũng chỉ là con số 0. Chính mắt tôi chứng kiến rồi, nên tôi nghĩ bây giờ còn sống giây phút nào thì phải cảm ơn giây phút đó, đừng có thắc mắc".

Thanh Tuyền nói thẳng 1 đàn em: "Xin lỗi, tôi không tin gì hết"- Ảnh 2.

Danh ca Thanh Tuyền

Tiếp đó, nữ danh ca lý giải việc đổi tên thật từ Như Mai thành nghệ danh Thanh Tuyền: "Lúc tôi từ Đà Lạt về Sài Gòn, thầy tôi ngồi nghĩ xem tôi nên lấy tên Như Mai đi hát hay không, nhưng thấy không được vì trùng tên với ca sĩ Tuyết Mai, Trúc Mai ngày xưa.

Sau một hồi suy nghĩ, thầy tôi nghĩ ra tên Thanh Tuyền, tức là dòng suối xanh. Ý là tôi sống ở Đà Lạt, sống bên dòng suối xanh nên lấy tên đó là hợp nhất. Hơn nữa, dòng suối thì luôn chảy mãi, không bao giờ cạn hay ngừng chảy.

Từ đó trở đi, tôi lấy tên Thanh Tuyền. Tôi nghe xong mừng gần chết, không dám ý kiến gì về tên này, miễn được đi hát là vui rồi. Lúc đó tôi mới 17 tuổi".

