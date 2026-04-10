Thanh Tuyền: "Chính ba tôi nói xướng ca vô loài"

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ về sự nghiệp ca hát của mình ở giai đoạn đầu.

Bà nói: "Từ nhỏ tôi đã đi theo ông cậu để ca hát. Cậu ruột tôi là một nhạc công, thấy tôi có tiềm năng nên dạy tôi đàn hát, đi chơi nhạc ở đâu cũng dẫn tôi theo. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại có cơ duyên, may mắn được đến với nghề sớm và thuận lợi như vậy.

Thời gian đó tôi còn được lên đài phát thanh ở Đà Lạt hát và người ta gọi tôi là thần đồng Như Mai (tên thật của Thanh Tuyền).

Năm 1964, trường Bùi Thị Xuân ở Đà Lạt có tổ chức một cuộc thi hát và tôi tham gia. Thầy tôi nghe một người bạn nhạc sĩ bảo ở Đà Lạt có một con bé tên Mai hát hay lắm. Thầy đang làm giám đốc công ty băng đĩa nên muốn đi tìm các ca sĩ hát hay về đào tạo làm gà.

Nghe bạn nói thế, thầy tôi tìm lên Đà Lạt nghe tôi hát trong cuộc thi đó. Nghe xong, thầy tìm vào hậu trường hỏi tôi: "Con có muốn làm ca sĩ không?". Lúc đó tôi đâu biết thầy là nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng cũng nói có.

Lập tức, thầy bảo tôi dắt thầy về gặp ba má để nói chuyện. Tôi cũng dắt thầy về nhà. Thầy bảo ba má tôi: "Ông bà có đồng ý cho cháu về Sài Gòn không?". Tôi nghe vậy đúng ý quá, nên bảo ba má đồng ý, dù chính ba tôi là người nói xướng ca vô loài. Thế là tôi theo thầy về Sài Gòn lập nghiệp".

Như vậy, năm 1964, Thanh Tuyền rời Đà Lạt xuống Sài Gòn, ký độc quyền cho hãng đĩa Continental. Với giọng hát mang âm hưởng đặc trưng của núi rừng, bà nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc nhờ sự lăng xê bài bản và tài năng thiên bẩm.

Đỉnh cao sự nghiệp của bà gắn liền với giai đoạn kết hợp cùng Chế Linh từ cuối thập niên 60. Việc nhạc sĩ bằng lòng ghép cặp hai giọng ca có âm sắc đối lập - một cao vút, một trầm ấm đã tạo nên "cặp song ca vàng" của dòng nhạc bolero.