Thành truyền thống, ĐH này tiếp tục lì xì Tết cho SV, năm nay dự chi 1,5 tỷ đồng

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khi công bố dự kiến chi hơn 1,5 tỷ đồng để lì xì cho toàn bộ sinh viên chính quy ngay trước kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, tất cả sinh viên chính quy của nhà trường sẽ nhận “lì xì” 100.000 đồng mỗi người như một món quà tinh thần chia sẻ không khí Tết ấm áp và sự quan tâm của nhà trường đối với đời sống sinh viên. Khoản chi này dự kiến sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc thông qua lớp trưởng để đảm bảo sinh viên nhận tiền trước khi về quê đón Tết.

Trường tính toán khoảng 15.000–16.000 sinh viên toàn trường sẽ được nhận tiền lì xì, nên tổng chi dự kiến trên 1,5 tỷ đồng. Ngoài khoản lì xì, trường còn dự kiến dành khoảng 400 triệu đồng cho học bổng khuyến khích dành cho khoảng 200 sinh viên có thành tích học tập tốt. Đây là một phần trong kế hoạch tổng chi hỗ trợ dịp Tết năm 2026, bao gồm nhiều hoạt động Tết truyền thống khác trong nhà trường.

Truyền thống lì xì Tết cho sinh viên tại Đại học Ngoại thương không phải là mới trong năm 2026. Hoạt động này đã được thực hiện nhiều năm nay và trở thành một nét văn hoá nội bộ trong nhà trường.

Đầu năm 2022, Đại học Ngoại thương cũng đã lì xì sớm cho sinh viên chính quy, với mỗi sinh viên nhận khoản tiền 100.000 đồng mừng tuổi trước Tết Âm lịch. Nhà trường cho biết việc lì xì là một phần của quy chế chi tiêu nội bộ, thể hiện sự động viên và khích lệ tinh thần học tập cho sinh viên mỗi dịp đầu năm mới. Khoản lì xì này nằm trong kế hoạch chi Tết được thực hiện thường xuyên trong những năm gần đây, được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản cho mỗi sinh viên.

Hoạt động này cũng không phải là duy nhất trong bối cảnh nhiều trường đại học tại Việt Nam thực hiện các khoản chi Tết cho sinh viên vào các dịp Tết nguyên đán khác nhau.

Nhiều trường đại học chi hàng tỷ đồng để lì xì hoặc tặng quà Tết cho sinh viên trước thềm năm mới 2024. Trong đó, các trường như Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Mỏ-Địa chất và Đại học Ngoại thương đều lì xì cho hàng chục ngàn sinh viên, mỗi em nhận khoản tiền 100.000 đồng trước Tết.

Tổng chi của mỗi trường có thể lên tới hàng tỷ đồng, phục vụ mục đích hỗ trợ và động viên tinh thần sinh viên nhân dịp Tết Nguyên đán. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm tăng sự gắn kết giữa nhà trường và sinh viên, mang đến cho các em một cảm nhận tích cực về không khí đầu năm mới.

Truyền thống lì xì cho sinh viên của Đại học Ngoại thương theo đó vừa là hoạt động mang tính văn hoá trường học, vừa là sự quan tâm thiết thực đối với đời sống sinh viên, giúp sinh viên cảm nhận được sự chia sẻ từ nhà trường trong dịp Tết cổ truyền.

