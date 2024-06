Trách nhiệm về các sai phạm thuộc UBND huyện và BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn.

Chưa đăng tải quyết định lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 14/3/2022. Nguồn vốn ngân sách Trung ương 155 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 39 tỷ đồng; ngân sách huyện Nga Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác 6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025.

Công ty Cổ phần (CP) Tân Thành là đơn vị trúng thầu xây lắp tại Quyết định số 736/QĐ-BQLDA ngày 23/12/2022 của Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thi công xây dựng công trình.

Qua thanh tra về trình tự, thủ tục đầu tư cơ bản đảm bảo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các nghị định của Chính phủ về ĐTXD: Việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn sau khi hoàn thành sẽ tạo kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong vùng; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Nga Sơn.

Báo Thanh tra thông tin, về khuyết điểm, vi phạm, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra việc lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, Phòng Kỹ thuật BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định theo khoản 2 Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Chủ đầu tư chưa đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu.

Chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ quy định về quản lý chất lượng khảo sát tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ. Việc lập dự toán tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi chưa đảm bảo theo quy định, dự toán khảo sát địa chất lập chưa đảm bảo nội dung, cụ thể chưa thể hiện rõ nội dung chi tiêu thí nghiệm, và số lượng mẫu thí nghiệm.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo, đàm phán, ký hợp đồng. Ngày 23/12/2022, BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn ký Hợp đồng thi công xây dựng số 36/2022/HĐ-XD với Công ty CP Tân Thành. Tuy nhiên, đến ngày 15/3/2023 mới ký Hợp đồng giám sát số 100/HĐ-TV giữa BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn và Công ty CP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thăng Long về việc giám sát việc thi công xây dựng công trình thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 524, huyện Nga Sơn là chưa đảm bảo quy định.

Công ty CP Tân Thành là nhà thầu chính của gói thầu có ký hợp đồng với 4 nhà thầu phụ để tham gia thực hiện gói thầu (Công ty CP Hưng Đạo Nga Thủy; Công ty CP Tư vấn thực nghiệm và Xây dựng Minh Châu; Công ty CP Tư vấn xây dựng thương mại Phú Tài; Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tuấn Phát) nhà thầu chính không phân chia phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A (Webform trên hệ thống) về phạm vi công việc, khối lượng công việc và giá trị ước tính của nhà thầu phụ phải thực hiện trong gói thầu là không đảm bảo theo hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu theo quy định Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chủ đầu tư xác nhận vào phiếu giá giữa nhà thầu chính và thầu phụ là chưa đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng chậm.

Trách nhiệm thuộc về UBND huyện và BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn

Trách nhiệm để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra, trách nhiệm thuộc về UBND huyện, BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị giám sát.

Từ những sai phạm nói trên, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa kiến nghị đối với chủ đầu tư BQLDA ĐTXD huyện Nga Sơn tổ chức kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm thuộc thẩm quyền; đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra; báo cáo kết quả xử lý sau thanh tra về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/6/2024 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa giảm giá trị thanh toán số tiền 354.193.610 đồng do thiết kế bản vẽ thi công và dự toán chưa tính việc cân đối đất đào, đắp trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công nghiêm túc tuân thủ biện pháp an toàn giao thông, bố trí đủ người điều tiết giao thông, bổ sung biển báo, biển cảnh báo, cọc tiêu, dây phản quang đảm bảo an toàn giao thông, bố trí công nhân vệ sinh môi trường thu gom vật liệu rơi vãi, xe tưới nước đảm bảo vệ sinh, môi trường.

Do khối lượng thi công xây lắp mới đạt 50% giá trị hợp đồng, đơn vị thanh tra thực hiện kiểm tra theo dự toán được duyệt. Trong các bước thi công công trình tiếp theo, đề nghị chủ đầu tư cùng nhà thầu tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế chỉ đạo nhà thầu thi công, thi công theo đúng thiết kế bản vẽ được cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời căn cứ khối lượng thi công thực tế thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán giá trị hoàn thành của dự án đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

Đối với UBND huyện Nga Sơn, chỉ đạo Ban Giải phóng mặt bằng huyện khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ hợp đồng; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh.