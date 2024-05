Thanh tra Bộ Công an vừa công bố Quyết định số 102/QĐ-X05-P8 ngày 06/05/2024 của Chánh Thanh tra Bộ Công an về việc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 4083/KL-X05 của Thanh tra Bộ Công an tại tỉnh Lai Châu.

Hội nghị do Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì. Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Lai Châu có ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra trực tiếp.

Trước đó, ngày 20/12/2023, Thanh tra Bộ Công an đã ban hành Kết luận thanh tra số 4083/KL-X05 về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đối với UBND tỉnh Lai Châu.

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 102/QĐ-X05-P8 do Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị trong tỉnh Lai Châu gồm: UBND thành phố Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu, Công an thành phố Lai Châu.

Đồng thời kiểm tra các cơ sở, đơn vị: Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở NN&PTNT, UBND huyện Phong Thổ, Công an huyện Phong Thổ, UBND huyện Tân Uyên và Công an huyện Tân Uyên.

Thời gian kiểm tra theo kế hoạch là từ ngày 27/5 đến ngày 03/06/2024.